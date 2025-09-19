Uñas largas y fuertes sin arruinarte: así puedes preparar una milagrosa receta casera con aceite de ricino que acelera su crecimiento

Suscríbete a nuestros canales

Las deficiencias nutricionales es una de las causas más comunes por las cuales las uñas se debilitan, ya que, requieren vitaminas y minerales para mantenerse sanas, por ende, lo ideal es que la persona implemente una rutina alimenticia rica en proteínas, frutas y verduras.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada en el portal web Clínica Alemana, la dermatóloga Verónica Catalán, asegura que las uñas quebradizas es uno de los problemas más comunes, especialmente en las mujeres.

“Consiste una alteración en la formación de la queratina de la uña a nivel de su matriz, lo que produce falta de adhesión entre las capas, fenómeno llamado onicosquisis”, aseguró la especialista.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para fortalecer las uñas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Sin embargo, también hay tratamientos caseros a base de productos naturales que cumplen la misma función, el aceite de ricino en combinación con aloe vera y ajo es una fórmula rica en vitaminas y ácidos grasos que nutren la uña.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar la fórmula casera

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de ricino.

1 cucharada de gel de aloe vera.

1 diente de ajo picado en trozos.

Preparación

Vierte el aceite de ricino y el ajo en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad. Agrega el gel de aloe vera y une todos los productos hasta tener una mezcla homogénea. Vierte el producto en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mezcla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la fórmula directamente en la uña una vez al día y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua con jabón.

Cabe destacar, que el referido proceso la persona debe realizarlo mínimo durante 30 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentren las uñas.

En definitiva, para mantener las uñas en buenas condiciones la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

