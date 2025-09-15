Uñas sanas y fuertes: acelera el crecimiento natural con esta planta rica en selenio

Suscríbete a nuestros canales

Las deficiencias nutricionales es una de las causas más comunes por las cuales las uñas se debilitan, ya que, todas las capas requieren nutrientes para mantenerse sanas y fuertes, por ende, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en proteínas, frutas, verduras u hortalizas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline Plus, la humedad prolongada también debilitan las uñas.

Por lo tanto, en la actualidad existen una amplia gama de productos comerciales para fortalecer las uñas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el ajo.

El ajo contiene propiedades vitamínicas que fortalecen las uñas, al tiempo que evitan que se manchen.

¿Cómo debes aplicar el ajo en las uñas?

Lo más recomendable es que la persona frote el ajo una vez al día en las uñas y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe lavar las manos con abundante agua y jabón para evitar que impregne el olor.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentren las uñas.

En conclusión, para mantener las uñas fortalecidas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

