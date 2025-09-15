Los secretos de la prosperidad financiera que la mayoría ignora: te los explicamos en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

No solo debemos tener en nuestras vidas bienestar físico y mental, sino que el bienestar o dicha financiera es tan o más importante que los otros. La salud financiera se podrías decir que se obtiene cuando una persona puede cumplir sus obligaciones financieras, con una situación de tranquilidad ante el futuro financiero.

El bienestar financiero permite tomar decisiones monetarias con las que se podrá disfrutar de la vida sin preocupaciones, otorgando seguridad y libertad.

Obtenerla es el anhelo de muchos, pero no todos lo logran y en muchos casos se debe a no tener certeza de cómo conseguirlo. A continuación, te presentamos algunos consejos para lograr tu estabilidad económica.

Foto: Freepik

Dicha financiera

Mejorar nuestro bienestar financiero nos puede otorgar control sobre nuestras finanzas, minimizar el impacto de futuros problemas financieros, libertad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida, y sobre todo, nos permitirá planear nuestras metas financieras.

Ahorrar

Es cierto que la vida está para disfrutarse. Pero más cierto es que el ahorro es el que nos permitirá ese equilibrio financiero que todos necesitamos. Lo ideal es destinar un porcentaje de tu entrada mensual al ahorro. Este puede ser del 10%, o el monto que tú consideres, el cual irá creando un fondo que nos permitirá sentirnos con tranquilidad económica.

Préstamos

Según una encuesta realizada por Banamex y UNAM sobre cultura financiera, el 16% de los entrevistados (de 3.200) solicitan créditos para cubrir gastos que se salen de su presupuesto. Evitar esto préstamos recortará tus gastos.



Concienciar tu situación

Para dar ese primer paso de ser el dueño de tus finanzas, deberás analizarte para conocer y saber cuáles son tus gastos mensuales. Este paso debe realizarse de forma sincera. Deberás anotar todos tus gastos, sin omitir nada y hacer trampa, ya que es la única forma de saber la cantidad que necesitarás a futuro.

Día de recesión

Destinar un día a la semana, o más, a no gastar es un ejercicio que todos deberíamos probar realizar. Cuando se realiza el autoanálisis de la situación financiera, tendremos una imagen más global y cierta de cómo podremos lograr los “no gastos”, ya que estarás más consciente y en control de tus ingresos y egresos.

Gastos innecesarios

Clave para obtener el bienestar financiero. Gastar en actividades o cosas superfluas, de seguro no te permitirá obtener la tranquilidad financiera que necesitas. Siempre habrá formas de distraernos de manera más económica. Aprende a decir que no ante estos gastos.

Menos, es más

No se pide que dejes de realizar tus actividades cotidianas, pero sí que te sincerases en lo que gastas sin necesidad. Si pagas un gimnasio y no lo usas nunca, es momento de eliminar ese gasto de tu renta mensual. Consigue otra alternativa para ejercitarte ahorrando dinero. O si, por ejemplo, posees un plan de televisión por cable, y hay una cantidad de canales que nunca vez, revisa tu plan y adquiere uno más económico con los canales que realmente vez.

