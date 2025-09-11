Facilita tu día en la cocina con el ingrediente que todos tienen en casa: te sorprenderá sus usos

Suscríbete a nuestros canales

Este polvo cristalino blanco, soluble en agua, puede encontrarse naturalmente como mineral llamado nahcolita, presente en el natrón y en aguas termales, o bien producirse de forma industrial.

Desde el punto de vista químico, es una base débil que, al reaccionar con sustancias ácidas, libera dióxido de carbono (CO₂) y agua. Esta propiedad es la clave de su amplia utilidad en la cocina, ya sea en el área de la repostería como en cuidado del hogar.

Nos referimos al bicarbonato de sodio, también conocido como bicarbonato sódico, bicarbonato de soda o baking soda, en inglés.

En la repostería, el bicarbonato funciona como agente leudante o gasificante: al combinarse con un ácido, genera CO₂, lo que permite que las masas se eleven y se vuelvan esponjosas y ligeras.

A diferencia de la levadura química (polvos de hornear), que ya incorpora un ácido y un estabilizador, el bicarbonato solo aporta la base alcalina, razón por la que se usa especialmente en recetas con ingredientes ácido.

Usos en la cocina del bicarbonato

Además de su papel en masas, el bicarbonato tiene múltiples aplicaciones prácticas en la cocina, y hoy te nombramos las más destacadas o usadas por amas de casa, según el blog Chovi.

- Neutralizar la acidez: si una salsa de tomate o mermelada te resulta demasiado ácida, una pizca de bicarbonato la suaviza efectivamente.

- Realzar el color de verduras: añadir una pequeña cantidad al agua de cocción ayuda a mantener tonos vivos en verduras como el brócoli o la coliflor.

- Ablandar carnes o legumbres: remojar carnes con un poco de bicarbonato o añadirlo durante el remojo de legumbres contribuye a una textura más tierna y una cocción más rápida.

- Crear bebidas carbonatadas caseras: con jugo de limón o naranja y bicarbonato se puede preparar refresco casero gracias al CO₂ liberado.

- Tortillas más esponjosas: agregar una pizca al batir los huevos da como resultado una tortilla más suave.

Además, el bicarbonato es útil en tareas de limpieza y desodorización en la cocina:

- Limpiar utensilios y electrodomésticos: el bicarbonato con agua forma una pasta que desengrasa y elimina manchas sin agresivos químicos.

- Neutraliza olores: puedes espolvorearlo en la nevera, cubo de basura o sobre envases que retienen olores para absorber malos aromas.

- Extintor de horno anti-grasa: la liberación rápida de CO₂ ayuda a apagar llamas incipientes.

