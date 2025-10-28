Galletas sin harina ni azúcar: aquí tienes el sencillo paso a paso para un placer sin culpa y con ahorro de dinero

Las galletas de naranja sin harina ni azúcar se presentan como una alternativa saludable y deliciosa para quienes desean disfrutar de un dulce sin recurrir a ingredientes refinados. Estas galletas están pensadas para personas que siguen dietas sin gluten, con reducción de carbohidratos o que simplemente quieren cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.
La propuesta combina ingredientes naturales como almendra molida y copos de avena como base nutritiva y el jugo junto con la ralladura de naranja para un sabor cítrico intenso. El huevo actúa como aglutinante natural, y en lugar de azúcar refinada se emplea un endulzante natural al gusto, como estevia, miel o dátiles triturados.
Esta receta admite varias variantes para adaptarse a diferentes gustos o dietas ya que se puede cambiar la naranja por mandarina, añadir canela, vainilla natural o incorporar trozos de nuez o chocolate sin azúcar. Estas adaptaciones mantienen el enfoque saludable y casero, permitiendo personalizar la receta.
Galletas de naranja sin harina ni azúcar
Ingredientes
2 naranjas medianas (jugo y ralladura)
1 huevo
1 taza de almendra molida
½ taza de copos de avena
¼ cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal
Endulzante natural al gusto como estevia, miel o dátiles triturados
Preparación
- Lava bien las naranjas antes de rallar su piel para evitar residuos.
- En un bol, mezcla el jugo de naranja, la ralladura, el huevo y el endulzante elegido.
- Añade los ingredientes secos
- Mezcla hasta obtener una masa húmeda pero manejable.
- Con las manos ligeramente humedecidas, forma pequeñas bolitas de masa.
- Colócalas sobre una bandeja cubierta con papel vegetal.
- Aplastarlas suavemente para darles forma de galleta.
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Hornear las galletas durante aproximadamente 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
- Al salir del horno, deja enfriar completamente antes de manipularlas para que adquieran textura firme por fuera y suave por dentro.
- Guarda en un recipiente hermético.
¡Buen provecho!
