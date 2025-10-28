Galletas sin harina ni azúcar: aquí tienes el sencillo paso a paso para un placer sin culpa y con ahorro de dinero

Suscríbete a nuestros canales

Las galletas de naranja sin harina ni azúcar se presentan como una alternativa saludable y deliciosa para quienes desean disfrutar de un dulce sin recurrir a ingredientes refinados. Estas galletas están pensadas para personas que siguen dietas sin gluten, con reducción de carbohidratos o que simplemente quieren cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.



La propuesta combina ingredientes naturales como almendra molida y copos de avena como base nutritiva y el jugo junto con la ralladura de naranja para un sabor cítrico intenso. El huevo actúa como aglutinante natural, y en lugar de azúcar refinada se emplea un endulzante natural al gusto, como estevia, miel o dátiles triturados.



Esta receta admite varias variantes para adaptarse a diferentes gustos o dietas ya que se puede cambiar la naranja por mandarina, añadir canela, vainilla natural o incorporar trozos de nuez o chocolate sin azúcar. Estas adaptaciones mantienen el enfoque saludable y casero, permitiendo personalizar la receta.

Galletas de naranja sin harina ni azúcar

Ingredientes

2 naranjas medianas (jugo y ralladura)

1 huevo

1 taza de almendra molida

½ taza de copos de avena

¼ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Endulzante natural al gusto como estevia, miel o dátiles triturados

Foto: Freepik

Preparación

- Lava bien las naranjas antes de rallar su piel para evitar residuos.

- En un bol, mezcla el jugo de naranja, la ralladura, el huevo y el endulzante elegido.

- Añade los ingredientes secos

- Mezcla hasta obtener una masa húmeda pero manejable.

- Con las manos ligeramente humedecidas, forma pequeñas bolitas de masa.

- Colócalas sobre una bandeja cubierta con papel vegetal.

- Aplastarlas suavemente para darles forma de galleta.

- Precalienta el horno a 180 °C.

- Hornear las galletas durante aproximadamente 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

- Al salir del horno, deja enfriar completamente antes de manipularlas para que adquieran textura firme por fuera y suave por dentro.

- Guarda en un recipiente hermético.

¡Buen provecho!

