Hamburguesas que no son lo que parecen: un simple ingrediente para un sabor excepcional

Las hamburguesas de garbanzos se han convertido en una alternativa saludable y sabrosa a las hamburguesas tradicionales de carne. Este plato vegetariano y, muchas veces, vegano, ha ganado popularidad en los últimos años debido al creciente interés por una alimentación más equilibrada, ética y sostenible.

Estos granos, conocidos por su gran aporte de proteínas vegetales, fibra y minerales, son la base de estas hamburguesas que combinan sencillez, sabor y beneficios nutricionales.

La idea de transformar los garbanzos en una hamburguesa vegetal surge a finales del siglo XX, cuando los movimientos vegetarianos comenzaron a popularizarse en Europa y Estados Unidos.

Los chefs y cocineros buscaban opciones que ofrecieran una textura firme y un sabor atractivo, similares a una hamburguesa tradicional, pero elaboradas con ingredientes de origen vegetal. Con el tiempo, las hamburguesas de garbanzos se consolidaron como una opción favorita en restaurantes vegetarianos y cadenas de comida rápida saludable, llegando incluso a las mesas de quienes no siguen dietas vegetarianas, pero desean reducir el consumo de carne.

El blog “Club Cocina Fácil” nos presenta esta receta de unas deliciosas hamburguesas de garbanzos, para que las disfrutes con familiares y amigos, en cualquier ocasión.

Hamburguesas de garbanzos

Ingredientes para 4 porciones

400 g de garbanzos cocidos

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 zanahoria rallada

2 cucharadas de pan rallado

2 cucharadas de harina de avena o trigo

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Foto: Freepik

Preparación

- Tritura los garbanzos cocidos con un tenedor o procesador, hasta obtener una pasta con algo de textura.

- Añade la cebolla picada, el ajo machacado y la zanahoria rallada. Mezcla bien.

- Incorpora el pan rallado, la harina y las especias.

- Ajusta la sal y la pimienta.

- Forma las hamburguesas con las manos, presionando para que no se deshagan.

- Cocina en una sartén con un poco de aceite de oliva, 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y firmes.

- Estas hamburguesas pueden servirse en pan con vegetales frescos, en ensaladas o como parte de un plato combinado. Son nutritivas, fáciles de preparar y representan la perfecta fusión entre tradición y modernidad en la cocina.

¡Buen provecho!

