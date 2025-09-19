Masa para pan sin gluten: con esta hortaliza obtendrás el mejor desayuno para celíacos

Suscríbete a nuestros canales

Ser celíaco significa tener una enfermedad autoinmune en la que el organismo reacciona de manera negativa al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y sus derivados.

Cuando una persona con celiaquía consume alimentos con gluten, su sistema inmunológico daña la mucosa del intestino delgado, lo que dificulta la correcta absorción de los nutrientes. Esto puede causar síntomas como dolor abdominal, diarrea, cansancio, anemia y, a largo plazo, problemas de crecimiento o desnutrición.

El pan tradicional está elaborado principalmente con harina de trigo, lo que lo convierte en un alimento con alto contenido de gluten. Por esta razón, las personas celíacas no pueden comerlo sin poner en riesgo su salud.

En su lugar, deben optar por panes y productos elaborados con harinas sin gluten, como las de arroz, maíz, quinoa o almendra. Así, pueden disfrutar de una dieta variada y equilibrada sin dañar su intestino.

El pan de auyama sin gluten es una opción deliciosa y nutritiva para disfrutar en desayunos o meriendas. Su sabor especiado y su textura suave lo convierten en un favorito del otoño, aunque puede disfrutarse en cualquier época del año.

Foto: minimalistbaker.com

Pan de auyama sin gluten

Ingredientes

1 taza de puré de auyama

2 huevos

½ taza de azúcar moreno o panela

¼ taza de aceite de coco derretido o aceite de oliva suave

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de harina sin gluten

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de jengibre molido

Una pizca de sal

Preparación

- Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde para pan con un poco de aceite o cúbrelo con papel vegetal.

- En un bol grande, bate los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla esté esponjosa.

- Añade el aceite, el puré de auyama y la vainilla, mezclando bien.

- En otro recipiente, combina la harina sin gluten con el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y las especias.

- Integra los ingredientes secos a la mezcla húmeda, removiendo suavemente hasta obtener una masa homogénea.

- Vierte la masa en el molde y hornea de 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

- Deja enfriar antes de desmoldar y cortar.

¡Buen provecho!

