No es solo una arepa: chef Nina Ruiz enseña a prepara este peculiar estilo andino

La arepa andina venezolana es una variante típica de los Andes de Venezuela, especialmente de los estados Mérida, Táchira y Trujillo. A diferencia de la arepa tradicional hecha con harina de maíz, esta se elabora principalmente con harina de trigo, lo que le da una textura más suave y un sabor ligeramente dulce.

 

Su origen se remonta a la influencia europea en la región andina, donde el trigo era más accesible que el maíz. Generalmente se consume en desayunos o meriendas, rellena con quesos frescos, mantequilla, perico o jamón, siendo un símbolo de identidad cultural y tradición gastronómica.

 

Para que este tipo de arepa te quede perfecta, asegúrate de usar una harina de maíz que diga “precocida” para que la masa tenga buen sabor y textura, no dejes la masa muy húmeda; si se pega demasiado, añade un poco más de harina, poco a poco.

 

Arepa andina rellena

Ingredientes para 4 unidades medianas

2 tazas de harina de maíz precocida

2 ½ tazas de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharada de mantequilla o aceite (opcional, para más suavidad)

 

Relleno

200 g de queso fresco rallado o en rebanadas

150 g de carne mechada o pollo desmenuzado

1 cebolla pequeña picada

1 tomate maduro picado

1 ajo picado

Unas hojas de cilantro o perejil

Sal, pimienta, comino al gusto

Aceite para sofreír

Foto: Patrick Dolande

Preparación

- En un bol grande, combina la harina de maíz, la sal, y poco a poco añade el agua tibia mezclando con las manos hasta obtener una masa suave, sin grumos, que no se pegue demasiado. Si decides usar mantequilla o aceite, agrégalo también.

- Divide la masa en 4 porciones iguales y forma bolas.

- Aplánalas con las manos hasta que tengan forma circular de grosor de unos 1.5 cm.

- Calienta la sartén o plancha a fuego medio.

- Cocina las arepas unos 5 a 7 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y con una costra firme, pero con interior aún tierno.

- Para el relleno sofríe en un poco de aceite la cebolla, el ajo hasta que estén transparentes, añade el tomate, sazona con sal, pimienta y comino.

- Agrega la carne o pollo, mezcla bien, deja que se impregnen los sabores. Por último, añade el cilantro o perejil.

- Cuando las arepas estén listas, abrelas por un costado, sin partirla por completo.

- Rellénala con queso y la mezcla de carne o pollo.

- Si te gusta el queso derretido, puedes colocar las arepas rellenas una vez abiertas en horno precalentado a 180 °C por unos 5 minutos o hasta que el queso esté fundido.

 

¡Buen provecho!

 

 

