El lado positivo de los videojuegos: Investigaciones validan sus beneficios

Los videojuegos representan una poderosa herramienta educativa, social y creativa que puede beneficiar a los niños si se utilizan de manera adecuada.

Te dejamos aspectos útiles para entender su potencial y aprender a gestionar el tiempo que los niños les dedican.

Beneficios de los videojuegos

Algunos beneficios de su práctica te sorprenderán:

Estimulan habilidades cognitivas: Muchos videojuegos requieren pensamiento estratégico, resolución de problemas y toma de decisiones rápidas.

Fomentan la creatividad: Juegos de construcción y simulación permiten a los niños imaginar, diseñar y experimentar.

Mejoran la coordinación: La interacción constante entre lo visual y lo motriz fortalece la coordinación ojo-mano.

Promueven el trabajo en equipo: Los juegos multijugador enseñan colaboración, comunicación y empatía.

Los juegos multijugador enseñan colaboración, comunicación y empatía. Pueden ser educativos: Existen videojuegos diseñados específicamente para enseñar matemáticas, ciencia, historia, idiomas y más.

Estudios que respaldan los beneficios de los videojuegos

Los videojuegos, lejos de ser una distracción vacía, pueden tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Te compartimos algunos estudios que respaldan esta afirmación:

El neurocientífico Torkel Klingberg analizó a más de 9.800 niños durante dos años como parte del Estudio ABCD en EE. UU. Concluyó que los niños que jugaban videojuegos más de una hora al día obtenían mejoras en memoria operativa, flexibilidad cognitiva, comprensión lectora y autocontrol. Investigadores como el Dr. Federico Bermúdez Rattoni han demostrado que los videojuegos activan múltiples áreas del cerebro, como el hipocampo, la corteza prefrontal y la red frontoparietal. Esto debido a que los videojuegos requieren constante toma de decisiones y análisis. Una investigación en SciELO concluye que los videojuegos pueden ser herramientas eficaces en el aula, al promover el aprendizaje interactivo, la motivación y el desarrollo de competencias cognitivas. Destaca su utilidad en educación especial, al adaptarse a distintas necesidades y estilos de aprendizaje.

Precauciones

A continuación, te dejamos algunos aspectos publicados en el portal sobre crianza de Unicef que debes considerar a la hora de permitir que los niños pasen tiempo con los videojuegos:

¿Con quién juegan? En algunos juegos en línea es difícil conocer quién está del otro lado de la pantalla, por lo que es necesario preparar al niño, niña o adolescente para que tenga conciencia de la información que proporciona.

Relaciones poco saludables. Si un niño se aísla, si tiene dificultades en algunos ámbitos de su vida, es probable que quiera enfocar toda su atención en los videojuegos.

Patrones oscuros. Hay técnicas de diseño inescrupulosas que incitan al usuario a hacer algo que de otro modo no haría, como gastar más dinero.

Comunidades tóxicas. Las comunidades que se crean en torno a algunos de los juegos pueden incitar al ciberacoso, el racismo, la homofobia o la misoginia.

Para que los videojuegos sean una experiencia positiva, los padres y tutores deben involucrarse a la hora de elegir los contenidos, establecer límites de tiempo y fomentar su uso consciente.



