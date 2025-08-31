El secreto de Martha Stewart: así puede mantener siempre muy limpio cualquier ventilador de techo en tu casa

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no lo notes, el ventilador va almacenando el polvo que hay en el ambiente, sobre todo con el movimiento del aire que dan sus aspas. El polvo, la mugre y la grasa se van acumulando en sus aspas y motor.

Aunque hay ventiladores de techo y pie, los segundos son más fáciles de hacerles mantenimiento. Pero hoy les hablaremos de cómo limpiar y mantener los de techo, ya que estos son un poco más complicados de asear.

Los de techo son más difíciles de mantener no solo por encontrarse en el techo (posición difícil). Sino que también presentan la dificultad que hay que hacerlo mientas se está en una escalera y hay que desconectar la fuente eléctrica.

Pasos para limpiar el ventilador de techo

Mantener los ventiladores limpios nos asegurará una vida útil y función óptima, y hoy te presentamos los consejos de Martha Stewart para mantenerlo siempre limpio.

Polvo

El primero de cuatro pasos a seguir es retirar el polvo de las aspas. Esto lo podrás hacer utilizando subiéndote a una escalera para poder llegar al ventilador de techo y trabajar de forma cómoda.

Comienza su limpieza retirando el polvo de la parte superior de las aspas, pero antes asegúrate de que el ventilador tenga la conexión eléctrica desactivada. Podrás quitar el polvo con un plumero o con un paño húmedo. Si no tienes escalera puede ayudarte de plumeros con base larga que llegan a distancias suficientes para alcanzar el techo.

Lámpara

Existen gran variedad de modelos de ventiladores de techo, y uno de ellos posee lámparas incorporadas. Para limpiar este globo de vidrio pasa por cada pieza, entiéndase bombillo y todas las partes que generen luz, un paño de microfibra seco.

La lámpara deberás limpiarla con agua y jabón, pero una vez retirada del ventilador. De este modo podrás manipula bien todo y dejarlo bien seco antes de su colocación.

Motor

Este sector deberás limpiarlo con un paño de microfibra, ya que cualquier otro material podría dejar rastros de pelusa y dañar el sistema. Pásalo seco, incluyendo la cadena de tracción.

Luego, utiliza aire comprimido para retirar todo el sucio de la parte interna del motor. Una vez limpio, vuelve a colocar todos los componentes y ajustar la medida necesaria.

Lubricación

Este sería el último paso para limpiar tu ventilador de techo. No todos los ventiladores requieren que se le aplique lubricante. Pero si el tuyo lo amerita, colócalo para evitar ruidos molestos con el funcionar de sus aspas.

Si tu ventilador amerita líquido lubricante lo dirá su manual de uso. De igual forma, podrás saber si lo necesita si en la parte superior del motor encuentras un pequeño orificio que es por donde deberás aplicarlo.

