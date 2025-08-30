No es un basurero, es tu refrigerador: conoce los trucos sencillos y milagrosos para que nunca huela mal tu nevera

Suscríbete a nuestros canales

Todos hemos pasado por haber sentido malos olores dentro de nuestra nevera. Esto se debe que a pesar de ser un ambiente que está a baja temperatura, pueden crecer microorganismos, que son los que generan los olores desagradables. Y estos los sentimos cada vez que abrimos nuestro refrigerador, y muchas veces ni sabemos de dónde provienen.

Un estudio de la Global Hygiene Counsil, donde examinaron muestras de hogares de nueve países diferentes, determinó que en el 40% de las casas, el interior de las neveras tenían altos niveles de bacterias y moho. Estas son capaces de afectar a los alimentos conservados.

Para evitar esto, lo recomendable es limpiar el interior de nuestra nevera regularmente, de este modo evitaremos que lleguen los aromas desagradables. Si hacemos esta limpieza regularmente, el proceso será sumamente sencillo y rápido.

Foto: Freepik

Limpiar para eliminar malos olores

Cuando hagamos la primera limpieza, esta deberá ser profunda, y para ello deberemos dar algunos pasos. Desenchufar la nevera, y si es de escarcha, esperar a que todo el hielo descongele. Vaciar todo el interior usando bolsas isotérmicas, retirar las piezas desmontables y limpiar todo con agua y jabón neutro.

El jabón solo limpiará y eliminará las manchas, por ello, luego de que esté limpia la nevera deberemos desinfectarla: este paso lo podrás hacer con vinagre. Rocía el producto, déjalo actuar y retira con agua clara.

Antes de guardar todos los alimentos nuevamente, asegúrate de que todos esté en buen estado. Todo lo que esté comenzando a descomponerse debes desecharlo. Una vez hecha la limpieza profunda podrás limpiar más superficialmente de forma regular las superficies para evitar la creación de gérmenes.

Eliminar olores de forma exprés

Si por los momentos no tienes tiempo de una limpieza, podrás eliminar los malos olores que tiene el interior del refrigerador con estos sencillos trucos:

- Bicarbonato de sodio: ingrediente predilecto para eliminar malos olores. Simplemente coloca dentro del refrigerados un recipiente abierto con bicarbonato y deja por 24 horas. Si quieres que sea un poco más efectivo puedes mezclarlo con granos de café.

- Pica un limón por la mitad e insértale varios clavos de olor y lo dejas dentro de la nevera hasta que el mal olor desaparezca.

- El carbón vegetal también absorberá todos los malos olores. Solo coloca un pedazo dentro de la nevera. Lo puedes dejar aunque ya la nevera no tenga un mal olor. Así evitarás que regrese.

- Otro de los ingredientes maravillosos para eliminar malos olores de tu refrigerador es el limón. Mete un vaso con jugo de limón y déjalo actuar hasta que el mal olor desaparezca.

