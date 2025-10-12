Se acabó la mala mano en jardinería: Martha Stewart nos da sus consejos para preservar las flores

Suscríbete a nuestros canales

Las flores transmiten alegría, belleza, color y frescura a los espacios, por ello, siempre queremos que perduren naturales y hermosas el mayor tiempo posible. Pero esta tarea no es nada fácil, ya que al arrancar la flor de la tierra comienza de inmediato a marchitarse.

Este proceso de marchitarse se evidencia con la aparición de manchas marrones en los pétalos, demostrando que la planta ya está muriendo. Y, por ende, sabemos que llegó el momento de reemplazarla.

Pero estás de suerte si te gusta adornar tu hogar con flores, ya que hoy te contaremos algunos trucos para preservar tus flores naturales por más tiempo. Sigue leyendo.

Flor marchita

Publicaciones especializadas aseguran que las flores se marchitan a causa de las bacterias. Estos penetran en los tejidos vegetales y los infectan causando la marchitez.

Si eres amante de las flores, lo recomendable es que los presentes en ramos armados, los cuales podrían durar un mes en buenos estados. Pero ten en cuenta que hay flores más duraderas y fuertes que otras.

Entre las especies que duran frescas más tiempo están las calas, las zinnias, los claveles, las gladiolas y los crisantemos.

Trucos para preservar las flores

Además de consideraciones básicas como cambiarles el agua cada 2 días, colocarlas en floreros limpios y no colocarlas donde incida directamente la luz del sol, existen otros trucos infalibles de la destacada Martha Stewart, y que puedes implementar fácilmente.

Azúcar

Alimentar a tu planta con azúcar le aportará los nutrientes que necesita estando fuera del suelo. Simplemente coloca dos cucharadas de este ingrediente natural al agua del jarrón y verás como mantiene su vigor.

Frío

Cuando las flores son especies de bulbos o rosas, el frío les sienta bien. Una vez cortados se recomienda refrigerarlos por 6 horas aproximadamente antes de colocar en el florero. Esto triplicará su vida. Y a la hora de llevar al florero, este también deberá estar lleno de agua fría, para que se conserven por más tiempo.

Las bajas temperaturas desacelerarán la pérdida de líquido de la planta, favoreciendo su florecimiento.

Florero

Por lo general solemos elegir un florero acorde al tamaño de las flores, pero no recomendable es que sea mucho mayor al tamaño de la cantidad de talles que colocarás en él. Esto permitirá que los tallos no se peguen entre sí y circule mayor cantidad de aire entre ellos.

Cloro

Este es otro ingrediente milagroso para prolongar la vida de tus flores. El cloro funciona como micronutriente, haciendo que su transpiración se convierta en clorosis. Coloca ¼ de cucharada en un litro de agua.

Vodka

No solo para brindas sirve esta bebida, para mantener bellas tus plantas también. Colocar un chorrito de vodka en el agua del jarrón para retardar la producción de etileno natural, hormona gaseosa sintetizada por los órganos de la planta.

