Horóscopo del 1 de septiembre: Sigue enfocado en tu futuro

ARIES: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

TAURO: Debes mantenerte bastante alerta. Tienes una cuadratura con Venus, el planeta del amor. No es positivo en estos momentos estar discutiendo con la pareja. Es muy lamentablemente que tengas una relación tóxica, debes cerrar ciclos y no permitir que se siga degradando la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante.

GÉMINIS: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

CÁNCER: Hoy se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

VIRGO: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

LIBRA: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

ESCORPIO: El Nodo Norte te está señalando el camino de tu propósito, invitándote a dejar atrás las quejas y a tomar responsabilidad por tu destino. Mira de frente y camina con determinación hacia la luz que cada mañana se revela ante ti. Ahora la elección es tuya, puedes convertirte en un verdadero vencedor, alguien que honra los dones que el Universo ha puesto en tus manos, o quedarte estancado sin valor ni misión.

SAGITARIO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

CAPRICORNIO: En este período tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas, que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso, relajarte y calmarte, para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

ACUARIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar, a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin