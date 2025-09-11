Horóscopo del 11 de septiembre. Aprovecha el poder mágico de la luna

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Se abre el cielo y permite en estos momentos disfrutar de un trígono positivo con Venus. Esta gran energía, activa la posibilidad para que el amor fluya de manera excelente y abra oportunidades para manifestar una relación amorosa con capacidades de mantenerse en el tiempo. Es una oportunidad única, que debes disfrutar al máximo para sentir que estas vivo y con ganas de ser feliz.

TAURO: La Luna, está pasando por tu signo astrológico. Esta energía te ayuda a generar un estado de paz interior. Ya era necesario este proceso para evitar un colapso emocional por situaciones que se vienen acumulando desde hace unos meses. Durante este periodo, deberás descansar y entrar en relajación para aprovechar estas energías sublimes que te permiten equilibrar tu esencia. Tu espíritu, te agradece por escuchar su voz.

GEMINIS: Es natural que te sientas contrariado y desorientado por todo lo que estás atravesando. Estás bajo la influencia de una cuadratura con el Nodo Norte, una energía que nubla tu visión de futuro y dificulta conectar con tu propósito. En este momento, puede parecer que no hay una meta clara, más allá de resistir y avanzar un día a la vez. La presión constante por mantenerte a flote puede ser abrumadora.

CANCER: Ya se inició un proceso de reacomodo emocional. Todavía estas aturdido de las energías recibidas. Sin embargo, ya vas a estar mejor anímicamente, apoyándote en el sextil positivo con la Luna, que ahora te bendice y te da la oportunidad de seguir avanzando en la vida. Debes facilitar los cambios para que todo se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, sin tantos problemas o situaciones complicadas.

LEO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversa con él. Tomate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él, pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estas viviendo días llenos de gloria. En el futuro, recordaras estos días como especiales y muy sutiles para crecer.

VIRGO: La mágica y poderosa Luna, te tiende la mano y te saca del peligro emocional donde te encontrabas. Ahora mismo, tienes un trígono positivo con ella y sientes su fuerza para avanzar sin miedo y dar pasos firmes en el camino correcto de la luz. Todo tiene su proceso y ahora es importante asumir que se debe trabajar en la construcción de espacios para la paz interior y buscar la manera de volver a ser feliz.

LIBRA: Tienes una oposición con Quirón. Existen fallas a nivel emocional que no te dejan avanzar ni progresar en la vida. Existen situaciones difíciles y traumáticas del pasado que requieren ser perdonadas y liberadas para que tú puedas lograr un avance significativo en tu evolución espiritual. Es hora de soltar emociones negativas y volver a tener paz en tu corazón. Es necesario volver al camino de la luz de la mano de Dios.

ESCORPIO: La Luna, está en tu signo opuesto y vuelves a caer en procesos negativos donde la depresión te arropa. Debes salir de ese estado que no te beneficia en nada y solo trae desgracia a tu alma. Hasta cuando debes retroceder para darte cuenta que eres un ser libre, que requiere confiar en sí mismo para que se inicien procesos de verdadera magia en tu vida. Eres lo que crees que eres.

SAGITARIO: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora, estas con más energías seductora y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora, lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido, para que todo pueda fluir de manera fácil.

CAPRICORNIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos, que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender de que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora, se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios, para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter, que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia toca a tu puerta. El dinero, puede venir de diferentes vías. Lo importante, es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También, hay que estar agradecido con Dios.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076