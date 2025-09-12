Horóscopo del 12 de septiembre. Momento de soltar y transformarte

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón, te quiere enseñar donde están tus fallas, para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida, para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar, lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: La Luna está transitando por tu signo astrológico. Dándote un poder transformador lleno de magia. Es una fecha que te puede permitir dejar atrás todo lo negativo y entregarlo en este momento al infinito. Suelta todo lo que no funciona en tu vida. Que se lo lleven los espíritus de bajo nivel y que jamás lo regresen a este mundo de luz. Libérate del mal.

GÉMINIS: En esta oportunidad, florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre, es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida, busca de vez en cuando, que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

CÁNCER: Hoy se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: Estas muy triste y no debes de estar así. Sabemos que la Luna se está complicando con una cuadratura negativa. Pero debes de reponerte de las situaciones vividas. Ya paso lo peor y ahora hay que dejar atrás, perdonar y avanzar. Jamás dejes que los fracasos en tu vida te congelen y te paralice. Estas viviendo momentos muy positivos y si haces un balance, vas a descubrir que todavía estas en buen nivel por encima del entorno.

VIRGO: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. Las dos luminarias más poderosas del firmamento te acompañan y te impulsan a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

LIBRA: Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte, sin miedo con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora, enfócate en el futuro; en lo que se puede lograr para avanzar. Dios, abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

ESCORPIO: Oposición con la Luna y es un día muy complicado para ti a nivel emocional. Te sientes súper contrariado y con una mezcla fuerte de alteraciones. No estás seguro de lo que haces y debes definir lo que en verdad quieres en la vida y requieres para sentir esa paz interior que tanto necesitas. Hay que entender, que lo que vives hoy, no es permanente y que esta crisis es pasajera. Ya en pocos días, estarás tranquilo.

SAGITARIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

CAPRICORNIO: El Sol te abraza con un trígono luminoso, infundiendo energía sanadora en cada célula de tu cuerpo. Es tiempo de reconstrucción, restaurar tu templo interior con fe y determinación. Lo más difícil ya ha quedado atrás. Ahora se abre el sendero para rediseñar tu vida desde el origen, con nuevos códigos de luz. No te aferres a lo que se desvaneció. Honra el pasado como maestro, pero bendice con gratitud lo que está por manifestarse.

ACUARIO: Un poderoso trígono con el planeta Urano, te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin