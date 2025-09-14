Horóscopo del 14 de septiembre. Llega la estabilidad en el amor

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás, te ha dejado y sigue a tu lado. También, tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima. Porque él, está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo, es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día, serás más fuerte y mejor.

TAURO: Estas conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante, definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estas generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Deberías buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

CÁNCER: Hoy te conectas con la Luna de manera más positiva y mejor. Recuerda que la Luna es tu planeta regente y te ayuda a nivelar tus energías para poder reorganizar tus ideas y estar más claros con las actividades cotidianas. Estas en un proceso de volver a establecer un equilibrio en tu vida para mejorar en todos los aspectos. Eres un ser muy emocional y frágil que debe constantemente perdonar a los demás y liberar energías.

LEO: Hoy la Luna y te va ayudar para nivelar tus emociones, para manifestar todo lo que quieres en esta vida. Es sumamente importante lograr estar estable, para luego mejorar en otros aspectos de tu vida. Primero eres tú y luego los demás. Debes enfocarte en ti para tener mejores resultados. Ahora mismo, estas súper distraído pensando en el pasado y en lo que se perdió anteriormente, deja eso atrás y avanza.

VIRGO: Mercurio, continúa su movimiento directo dentro de tu signo astrológico y te permite avanzar con fuerza en algunas situaciones que estaban estancadas. Este es el momento de imprimir mayor velocidad a tus proyectos. Es el tiempo indicado para seguir avanzando en la vida. No pierdas esta oportunidad de Mercurio, que te ayuda y te beneficia para que todo salga perfecto. Es sumamente importante que lo hagas ahora.

LIBRA: Hoy tienes un trígono con Plutón, que también te ayuda a avanzar en estos cambios y transformaciones profundas. Recuerda que todo en la vida, primero pasa en tu mente y después posteriormente pasa en lo físico, así que, todo tiene que ser planificado, organizado y después ejecutado. Eso es, lo que te enseña Plutón, a que hagan las cosas con orden y rapidez, pero de manera efectiva.

ESCORPIO: Mercurio, te respalda gracias a un sextil positivo. Esta es una influencia muy buena para ti en estos momentos y la buena comunicación es una herramienta que puedes utilizar para resolver tus situaciones. Funciona, incluso con las personas que son tus enemigos para poder entonces crecer y poder buscar siempre ser parte de la solución y no parte del problema. Debes aplicarla siempre y cada día tendrás mejores resultados.

SAGITARIO: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora, estas con más energías seductora y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora, lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido, para que todo pueda fluir de manera fácil.

CAPRICORNIO: Tienes que cuidar mucho tu salud. Porque tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno. Esa cuadratura, es muy negativa y debes prestarle más atención a las actividades que haces. Trata de comer mejor y también evitar excesos. Es muy importante, que evites algún accidente, una caída, golpe o fractura. Alerta a cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico.

ACUARIO: Bendiciones para ti en este día hermoso, donde el planeta Marte, te bendice con un trígono positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra, para que sigas adelante. Es importante, avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estas comenzado. Déjate fluir y confía en Dios, que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

PISCIS: Mercurio, se encuentra en estos momentos opuesto a tu signo astrológico. Debes estar muy atento a lo que hablas y comentas. Relajarte y mantente en tu ética. No hables mal de nadie y mucho menos difames a alguna persona. Compórtate como una persona educada y honesta, para que no te veas involucrado en alguna situación complicada. Busca más bien, obtener el respecto de tu entorno. Que tu palabra sea Ley.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin