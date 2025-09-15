Horóscopo del 15 de septiembre. Lo difícil pasó, es momento de recomenzar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Excelente momento para el amor. De manera simultánea, se está produciendo un trígono positivo de Venus. Debes buscar la manera de hacer que esta noche llegue a ser inolvidable. Recurre a tu imaginación y recrea una atmosfera romántica para pasarla muy bien. El Universo, te permite disfrutar de este mágico momento. Siempre, hay que aprovechar estos instantes súper maravillosos de la vida.

TAURO: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil, ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes, por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

GEMINIS: Mercurio, te azota con una cuadratura negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor, dejar pasar un mes, para mejorar está energía. De lo contrario, te tocara andar por caminos escabrosos, que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

CANCER: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil, ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes, por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

LEO: Hay que reflexionar para buscar las fallas dentro de tu vida. Una vez identificados esos errores entonces dedicar tiempo para poder corregir y salir adelante. Quirón siempre va a buscar sanar para que tengas más paz en tu corazón con equilibrio. Si no se lograr un análisis interno entonces se corre el riesgo de perder el tiempo y hasta perder el camino evolutivo. Todo se puede mejorar para bien con el amor de Dios.

VIRGO: Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes de ejecutar. Ya el Universo, te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca como resolver. Toda esta sensación, es causada por una oposición al Nodo Norte.

LIBRA: Tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias, se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estas percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

ESCORPION: Estas viviendo grandes momentos, llenos de gran emotividad y alegría. La Luna a través de un trígono positivo te abraza y te bendice con su poderosa energía para que sigas adelante en total crecimiento y puedas tener mejores resultados en tu evolución. Busca siempre a Dios, para poder estar en el lado del bien y no permitir que la sombra te aparte de la luz. Trata de mantener tu alto nivel de felicidad y optimismo.



SAGITARIO: El Universo, hoy conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación, te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fé firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

CAPRICORNIO: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos, estas recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego, veras los excelentes resultados.

ACUARIO: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos, tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante, evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas, para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

PISCIS: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria, te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón, es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios, en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin