Horóscopo del 16 de octubre: Dios te permite vivir momentos pletóricos con tu pareja

ARIES: Excelente día especial y bendecido por un gran trígono positivo con la Luna. Te sentirás muy bien y animado. El optimismo se hace presente en tu vida y ahora puedes avanzar de manera más estable. La vida te permite tener momentos de seguridad. Es muy posible que la situación esté mejorando a gran velocidad. Ya estás saliendo adelante con mejores perspectivas para el futuro y así dejar atrás todas las dificultades.

TAURO: Gracias a Dios no todo es negativo y el Universo te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver y se logre un mejor beneficio. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.

GÉMINIS: El planeta Urano está pasando por tu signo astrológico y te mueve muchísimo las energías y así el Universo busca los cambios y las transformaciones necesarias para que evoluciones. Es el momento indicado para generar un crecimiento importante a través del poder que genera los ajustes para mejorar todo a tu alrededor. Hay que evitar problemas, deberás ser más flexible y así adaptarte bien a tu nuevo nivel de vida.

CÁNCER: Tienes activo un trígono positivo con Marte. Ahora tienes la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen, para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

LEO: Hoy tenemos un sextil positivo con Venus, el planeta del amor, seguramente hoy vas a poder conectarte con esta energía positiva y podrás compartir con tu pareja de una noche o velada amorosa, y podrás disfrutar de las mieles de los placeres de la vida. Debes aprovechar, planificar y organizar para producir esta energía verdadera de Venus.

VIRGO: La maravillosa Luna está pasando por tu signo astrológico brindándote unos pocos días de equilibrio emocional. Estás mejor que antes y ahora debes mantener bien tu ritmo de vida para que resuelvas todos los procesos que tienes acumulados y están pendientes. Afronta y avanza para que puedas mejorar y volver a estar en la cima. El Universo te ayuda, pero debes seguir sin pausa para que le veas resultados positivos.

LIBRA: Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y de la pasión. Tu vida se convierte en más dulce y amable. Se elevará tu sexapil y entonces disfrutarás al máximo esa energía positiva espectacular que tienes. Dios te permite vivir momentos pletóricos con tu pareja. Venus pasa por tu signo cada dos años. Espero que lo aproveches de manera fenomenal.

ESCORPIO: Mercurio está pasando por tu signo astrológico y te ayuda a comunicar tus ideas y a poder lograr grandes acuerdos con las personas de tu entorno a nivel familiar. Esta energía es muy importante porque tienes la capacidad de unir entre todos ellos la fuerza para poder trabajar en conjunto. Si logras esa acción, será muy positivo que te pueda abrir puertas en el futuro.

SAGITARIO: Tenemos un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Seguramente hoy vas a poder conectarte con esta energía positiva y podrás compartir con tu pareja en alguna noche o velada amorosa y podrás disfrutar de las mieles de los placeres de la vida. Debes aprovechar y planificar para disfrutar de esta energía positiva. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.

CAPRICORNIO: Los sentimientos y las emociones se alinean para brindar un espacio de paz interior. Todo esto es posible a través de un trígono positivo con la Luna que está activo en estos momentos. Tenías tiempo sin sentir una calma tan pura como la que ahora se manifiesta. Esta energía te permite establecer una base para construir un futuro mejor con más posibilidades para crecer y tener mejor calidad de vida. Sigue adelante y crece cada día más.

ACUARIO: Hay que reflexionar para buscar las fallas dentro de tu vida. Una vez identificados esos errores podrás dedicar tiempo para corregir y salir adelante. Quirón siempre va a buscar sanar para que tengas más paz en tu corazón con equilibrio. Si no se logra un análisis interno entonces se corre el riesgo de perder el tiempo y hasta perder el camino evolutivo. Todo se puede mejorar para bien con el amor de Dios.

PISCIS: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin