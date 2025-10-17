Horóscopo del 17 de octubre: Debes pisar tierra y evitar malos entendidos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

TAURO: El Universo te ayuda a consolidar lo que estás haciendo en estos momentos. Esas energías se manifiestan a través de un sextil positivo con Saturno. Es un instante muy positivo y Dios te bendice para que sigas adelante con confianza y armonía emocional. Es la semana para demostrar tu madurez emocional para que tengas mejores resultados en esta vida que te ha dado tanto y que todavía quiere darte más.

GÉMINIS: Tienes un trígono positivo con Venus. Significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y debes aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

CÁNCER: Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo para diseñar un nuevo plan de vida. Tienes un trígono positivo con Mercurio. Debes hacer ajustes para mejorar y así también tener mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

LEO: El Universo es muy muy bueno contigo y te está ayudando a través de un sextil positivo con el Sol. En esta oportunidad te sirve para regenerar todas las células de tu cuerpo. Esta acción es perfecta para ti, ya venías con mucho desgaste energético y ahora vas a establecerte mejor a nivel físico. Esperamos que mejores en algunos aspectos de tu salud y puedas seguir sanando de manera acelerada. Sigue adelante en regeneración.

VIRGO: Bendiciones para ti en este día hermoso, donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

LIBRA: El Sol está pasando por tu signo astrológico y te deseamos un feliz retorno del astro Rey a tu signo. En este periodo vas a restablecer nuevas energías positivas para lograr tu meta. La vida es muy benevolente contigo y te ayuda infinitamente para que sigas avanzando. Es importante, restablecer todos tus niveles y lograr una armonía corporal importante. Queremos que estés bien y puedas disfrutar al máximo.

ESCORPIO: Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte sin miedo con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora enfócate en el futuro, en lo que se puede lograr para avanzar. Dios abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

SAGITARIO: Todo está emergiendo muy bien a través de un sextil positivo con el Sol. Esta energía te ayuda inmensamente para solventar todos tus males a nivel físico. Tu salud inicia un proceso de regeneración importante. Ahora se podrá restablecer un equilibrio para generar paz interior y más calma a tu alrededor. Ya saliste de una etapa complicada. Todo quedó en el pasado y ahora es muy importante seguir adelante.

CAPRICORNIO: Hay una cuadratura negativa con Venus. Básicamente estás en un proceso de ruptura total de tu ser y pareja. Ahora te encuentras en una situación donde es preferible estar solo. Has decidido seguir adelante en tu rumbo de manera solitaria. Es importante cerrar ciclos y terminar bien para seguir más allá con mejores energías, cada día más libre y más enfocado en ti para sanar.

ACUARIO: Hoy es un día para reflexionar sobre el amor. Sería muy interesante si observas y admites tus errores cometidos en el pasado con tus parejas anteriores. Trata de sacar algunas gemas de sabiduría para perdonar y liberar energías atrapadas allí. Aprovecha la cuadratura con Mercurio para cerrar ciclos de manera definitiva y así volver a tener paz en tu gran corazón. ¡Libérate!

PISCIS: Es un día difícil porque tienes una oposición con la Luna. Anímicamente no te sientes bien y podrías estar muy triste. Hay que evitar llegar a estar en un estado depresivo. Mucho cuidado por favor. Por suerte, estas energías negativas son pasajeras y estarás mejor en muy poco tiempo. Hay días buenos y días malos. Es normal y debes asimilarlo de esta manera. Solo activa tu mejor actitud y sigue delante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin