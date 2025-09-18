Horóscopo del 18 de septiembre: Aprovecha el momento de alegría y bienestar pleno

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En estos instantes está activo un sextil positivo con Plutón. Todo tiene que ver con la conexión espiritual, esotérica y con otras dimensiones. Hay muchas posibilidades de que estés receptivo a tener contactos y comunicaciones con deidades o espíritus de otras dimensiones. Ahora los Ángeles, Querubines, Serafines y Arcángeles se conecta con tu ser de luz. Ellos, quieren guiar tu camino y proteger tus pasos.

TAURO: En estos momentos tiene una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Deberías verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

GÉMINIS: Hoy tienes el apoyo incondicional de Saturno a través de su sextil positivo. Todo está cambiando pare mejor y se siente la fuerza dentro de tus procesos evolutivo. Se están abriendo oportunidades que debes aprovechar y ayudarte con esta energía planetaria tan poderosa. Hay que mejorar algunos aspectos de actitud y dejar de quejarse, para que donde veas obstáculos, veas oportunidades excelentes para ti.

CÁNCER: Es posible que te sientas impulsado a perdonar a aquellos seres queridos que te hirieron en el pasado. Tienes una cuadratura con Quirón que te invita a una profunda reflexión interna. Este es también el momento de perdonarte a ti mismo y reconocer tu parte de responsabilidad para poder avanzar. No evites este compromiso, pues como se dice, Dios no juega al azar jamás.

LEO: Bendiciones para ti en este día hermoso, donde el planeta Marte, te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra, para que sigas adelante. Es importante, avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estas comenzado. Déjate fluir y confía en Dios, que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

VIRGO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene, guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.

LIBRA: Tenemos un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Seguramente hoy, vas a poder conectarte con esta energía positiva y podrás compartir con tu pareja en alguna noche o velada amorosa y podrás entonces disfrutar de las mieles de los placeres de la vida. Deberías aprovechar planificar para disfrutar de esta energía positiva. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.

ESCORPIO: En este momento atraviesas una cuadratura desafiante con Venus, lo que podría generar tensiones en el ámbito afectivo. Es posible que surjan desacuerdos o malentendidos con tu pareja, no es recomendable entrar en discusiones. Lo más sabio es mantener la calma y darte un espacio para reflexionar. Evitar el conflicto, puede prevenir consecuencias innecesarias. Más adelante, con mayor claridad, será posible retomar el diálogo.

SAGITARIO: Una poderosa cuadratura con el planeta Mercurio, te pone contra la pared. Todo es más lento y no se avanza casi nada. Estas muy atrapado y se frenó el flujo de energía. El Universo, te está conteniendo. La vida se complica y debes evitar la desesperación. Mantén la calma para evitar males mayores. Relájate lo más que puedas, para que la situación se disperse y vuelva a alejarse esas malas energías. La clave es dejar fluir.

CAPRICORNIO: La maravillosa Luna, te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. Te sientes en óptimas condiciones, y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.



ACUARIO: Es el momento perfecto para rectificar lo que sea necesario y mejorar tu vida. Un grandioso sextil con Quirón se manifiesta en tu vida para invitarte a reflexionar sobre tus procesos emocionales. Avanza con fuerza y usa esta oportunidad para corregir tus errores y crecer como ser humano. Recuerda que Quirón siempre te ayuda a superar las heridas del pasado e integrar sus valiosas enseñanzas.

PISCIS: Las transformaciones que estás atravesando no son casuales. Urano te impacta con una cuadratura desafiante, empujándote a romper estructuras que ya no sostienen tu verdad. Se te ofreció la oportunidad de cambiar desde la calma, pero ahora el Universo, exige acción decidida. Los movimientos son más bruscos, más incómodos, pero también más auténticos. Pareciera que deseas permanecer en lo conocido, pero la cuadratura te llama a soltar el control.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

