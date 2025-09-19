Horóscopo del 19 de septiembre: No te quedes anclado en la tristeza

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. La maravillosa Luna, te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Te sientes en óptimas condiciones, y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.

TAURO: Actualmente, una cuadratura con Plutón dificulta tu avance. Esta energía te impulsa a realizar cambios drásticos, pero es vital que te muevas con cautela para evitar errores y problemas mayores. Analiza bien cada uno de tus pasos y conviértete en un ser más seguro y fuerte. Una vez más, tu sabiduría y conocimiento serán tus mejores herramientas.

GÉMINIS: Tu intuición es muy buena y nunca debes dejarla a un lado. En esta oportunidad, tienes un sextil positivo con Neptuno. Estas energías, facilitan la conexión con otras dimensiones y permite la comunicación con Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. También podrás, tener contacto con tus seres queridos, que ya no están con nosotros, pero que siguen ayudando en tu evolución espiritual. Conversa con ellos y establece una amistad.

CÁNCER: Estás atravesando una tristeza profunda y no deberías quedarte anclado en ese estado. Sabemos que la Luna está bajo una cuadratura negativa, lo que puede intensificar tus emociones. Sin embargo, es momento de reponerte de lo vivido. Lo más difícil ya ha quedado atrás y ahora es tiempo de soltar, perdonar y seguir adelante. Nunca permitas que los fracasos te congelen o te detengan.

LEO: Los caminos se sienten cerrados, como si el Universo, te invitara a detenerte y mirar con nuevos ojos. Lilith, en cuadratura con tu signo, revela las sombras que necesitan ser reconocidas. No es castigo, es revelación. Este tránsito te pide revisar tus pasos, cuestionar tus metas y redirigir tu energía hacia propósitos más alineados con tu verdad interior. Lo que antes parecía claro, ahora se disuelve y en esa disolución nace la posibilidad de renacer.

VIRGO: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. Las dos luminarias más poderosas del firmamento te acompañan y te impulsan a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

LIBRA: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o sea víctima de una estafa. Estas bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarlo. No es el momento de hacer ninguna inversión. Deberá esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

ESCORPIO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento, cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

SAGITARIO: En estos instantes tiene una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo, te está obligando a realizar un plan de vida, para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida, para tener, inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

CAPRICORNIO: Es momento de observar con mayor atención y caminar con paso firme. Busca la estabilidad y la tranquilidad en todo lo que hagas. Actualmente estás bajo la influencia de una oposición negativa con Júpiter, lo que puede generar exceso de confianza, decisiones impulsivas o malentendidos. Esta configuración planetaria te advierte: no es tiempo para especulaciones ni para juegos de azar.

ACUARIO: Estás consolidando tus acciones y cada paso que das está bien encaminado. El Universo, te está apoyando a través de un sextil con Saturno. Gracias a esta influencia, es probable que logres grandes avances en los próximos días, asegurando una mejor calidad de vida para tu futuro. No olvides agradecer a Dios por todo lo que te está brindando. Disfruta el momento, pero continúa tu crecimiento en el camino evolutivo.

PISCIS: Es el momento perfecto para hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido durante este tiempo. Tienes un trígono positivo con Lilith y esta energía te puede ayudar a verte internamente y a realizar este maravilloso estudio íntimo. Podrías ver cómo están tus finanzas y tu situación familiar y partir de allí, para lograr un enfoque global sobre tu vida. Hay que sacar cuentas y cerrar ciclos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube