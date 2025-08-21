Horóscopo del 21 de agosto: Las oportunidades comienzan a abrirse con fuerza

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Será un día muy emotivo, la gran Luna te estará haciendo un trígono positivo que te va a poner muy sensible en estas fechas. Te recomendamos que visites a tus familiares más cercanos y puedas compartir con ellos. Es un periodo de tiempo para darle las gracias a Dios, por todo lo que has recibido y así mantener la armonía con el Universo que tanto te ama y te protege de todo mal visible como invisible.

TAURO: Mercurio te azota con una cuadratura negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes para mejorar está energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

GÉMINIS: El planeta Mercurio está en tu signo astrológico y esta energía viene a dinamizar todo tu ser de manera positiva. Existen elementos que estaban estancados y que ahora se ponen en actividad para lograr grandes beneficios. También deberás apurar el paso y lograr lo más que se pueda, porque este mismo planeta entrará en su fase de retrogradación y seguramente va a frenar algunas actividades.

CÁNCER: Venus transita por tu signo astrológico, un movimiento celestial maravilloso que abre los caminos del amor, la pasión y la conexión profunda. Esta energía positiva y envolvente te invita a disfrutar de los placeres del corazón y a vivir momentos pletóricos junto a tu pareja. Es el día perfecto para organizar una velada especial, llena de detalles, ternura y magia. Deja que el amor se exprese en cada gesto, palabra y mirada.

LEO: Hoy la Luna está pasando por tu signo astrológico y te bendice con su presencia. Ella viene a darte paz y armonía para que sigas adelante creciendo a nivel espiritual y puedas evolucionar cada día. Sigue adelante, en tu proceso de mejorar tu carácter y ser más empático con tu entorno, para que seas más útil a la sociedad y puedas cumplir con tu misión de vida. El Universo requiere de más personas como tú para cambiar a la humanidad.

VIRGO: Estás recibiendo el respaldo de un sextil positivo con Júpiter, una energía expansiva que te impulsa a avanzar, crecer y continuar tu camino con mayor claridad. Dios te está sosteniendo en estos momentos difíciles, brindándote su amor y guía. Este apoyo celestial te fortalece desde dentro, ayudándote a recuperar el ánimo y a progresar con más facilidad. Las oportunidades comienzan a abrirse con fuerza.

LIBRA: Estás disfrutando de la buena energía de la Luna en sextil positivo. Estás siempre buscando la manera de avanzar y estar bien en total ética con el Universo. Ahora tienes el resplandor de todas las energías positivas de otras dimensiones y es el momento de avanzar con fuerza para alcanzar tu meta de manera más rápida. Debes seguir con mucho amor a tu alma para que puedas ver los mejores resultados en la vida.

ESCORPIO: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una de las alineaciones más favorables del cielo. Esta energía te llena de optimismo, fuerza interior y un profundo deseo de avanzar. Bajo esta influencia, cualquier obstáculo puede ser superado con mayor facilidad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes, confiar en tu camino y abrirte a nuevas oportunidades.

SAGITARIO: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

CAPRICORNIO: El planeta Marte produce una conjunción poderosa en tu signo astrológico. Se activa todo tu ser interno con mucha energía y se conecta con tus emociones. Es un excelente momento para manifestar la fuerza de tus intensiones y lograr materializar lo que quieras en el plano físico. Las energías están a tu favor para darles un sentido directo y canalizarlas de manera más positivas.

ACUARIO: Ahora mismo tienes la Luna en tu signo opuesto y no te hace bien para tu alma. Es el momento de olvidar las penas y sacar a relucir lo mejor de tu alma para levantar esos ánimos y volver a sentir ganas de vivir. Hay que buscar una vez más esa motivación para subir todos los días a la conquista de tus metas y volver a alcanzar la gloria. Deja de quejarte y olvida lo que se perdió en el pasado y libérate.

PISCIS: Tienes que aprovechar esta ayuda del Universo para poder consolidar la pasión que sientes por ese ser querido. El amor toca a tu puerta a través de un trígono positivo con Venus, que te permite seguramente poder tener una nueva relación estable. Se abren los caminos para que puedas avanzar en este tema tan importante. Llegó el momento de formalizar la relación y pasar al siguiente nivel. Que Dios les bendiga su unión.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin