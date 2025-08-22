Horóscopo del 22 de agosto: Es el momento ideal para cambiar de rumbo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel.

TAURO: En estos momentos tiene una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

GÉMINIS: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

CÁNCER: Júpiter está en tu signo astrológico para brindarte protección y abrirte los caminos de la prosperidad y la abundancia. Esperamos no desperdicies esta energía y ahora puedas caminar sin perder el rumbo ni decaer tu ritmo de avances. Es importante que te conectes con el agradecimiento y puedas lograr un mejor flujo de energía para tener mejores resultados y lograr las metas de manera más fácil.

LEO: Debes aprovechar estos instantes con un trígono positivo con Saturno. Las acciones que se están llevando a cabo en el presente son trascendentales y seguras en tu vida. Puedes guardar al máximo en tu mente estas experiencias como uno de los instantes más positivos. El aprendizaje es infinito y nunca se termina, siempre se aprende. Es un momento del avance y crecimiento interno.

VIRGO: Te encuentras con sextil positivo con Venus, la energía de tu pareja te apoya para que sigas avanzando en esos cambios y las transformaciones que están ejecutando en estos momentos. Así que, aquí vas a tener la oportunidad que tu pareja vea con buenos ojos esos cambios y te permita poder crecer, avanzar y desarrollarte de una manera más positiva con firmeza.

LIBRA: Debes mantenerte bastante alerta. Tienes una cuadratura con Venus, el planeta del amor. No es positivo en estos momentos estar discutiendo con la pareja. Es muy lamentable que tengas una relación tóxica, debes cerrar ciclos y no permitir que se siga degradando la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante.

ESCORPIO: El amor toca a tu puerta a través de un trígono positivo con Venus, que te permite poder tener una nueva relación estable. Tienes que aprovechar esta ayuda del Universo para poder consolidar la pasión que sientes por ese ser querido. Llegó el momento de formalizar la relación y pasar al siguiente nivel. Se abren los caminos para que puedas avanzar en este tema tan importante. Que Dios les bendiga su unión.

SAGITARIO: Dios se hace presente en tu vida y ahora todo fluye con una protección impresionante. Con estas energías positivas, los resultados están garantizados. Tienes un trígono positivo con Neptuno y estás en un proceso que generar grandes éxitos en tu vida. Una vez más, sientes que el Universo te bendice para que puedas avanzar con fuerza. Ahora debes enfocarte en tu meta y definir bien lo que deseas hacer con este apoyo.

CAPRICORNIO: Existe una cuadratura negativa con Saturno. Te sientes muy presionado por tu entorno. Es importante para ti honrar tu palabra y seguir adelante creciendo, desarrollándote al mejor nivel posible. Tu vida tiene que transformarse de manera positiva. Convertirte en un ser de luz que permite la evolución a través del tiempo. De lo contrario, puedes enfermar o somatizar la presión que sientes a través de tu cuerpo.

ACUARIO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin