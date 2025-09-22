Horóscopo del 22 de septiembre: El amor se vislumbra complicado, piensa bien

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La conexión con Dios, hay que seguirla cultivando y no puedes olvidarte de él jamás. En esta oportunidad estas conectado de manera directa a través del paso de Neptuno por tu signo astrológico. No puedes, separarte del señor todo poderos. Es una lección que permanecerá a tu lado por siempre. Es muy lindo, saber que no estás solo y sentir su presencia en cada minuto de tu vida. Abre tu corazón y para ser fuente de luz.

TAURO: Definitivamente, hoy te encuentra bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura de Venus. Las situaciones en el amor son complicadas, al punto de pensar, que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

GÉMINIS: Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte, sin miedo con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora, enfócate en el futuro; en lo que se puede lograr para avanzar. Dios, abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

CÁNCER: Estás feliz y lleno de gratitud, porque Dios te bendice y celebra contigo tus logros. La Luna te acompaña con un trígono positivo, brindándote un respaldo emocional profundo y sereno. Estás atravesando una etapa muy favorable, y deseamos de corazón que esta energía se prolongue en el tiempo. Te felicitamos por esta hermosa recuperación emocional, que te impulsa a seguir avanzando con firmeza. Es inspirador verte renacer con tanta fuerza y luz.

LEO: Tienes una cuadratura negativa con la Luna. Hay días que estás bien y días que estás mal. Es normal dentro del proceso de nuestras vidas y tienes que aprender a vivir con eses procesos. Es sumamente importante continuar y crecer. Estas, obligado a nivelar las emociones poder avanzar con pasos firmes. Lo mejor que puede pasar en tu vida, es tener momentos difíciles, para superarlos y así cada día ser mejor y mejor.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con Lilith. Están aflorando todos los procesos negativos internos que puedas tener en tu vida. Todo está siendo eliminado y se están liberando los procesos negativos a través del perdón. Hay una autonomía profunda y te recomendamos activar cualquier cantidad de herramientas para perdonar y destrabar todo tu pasado para lograr un avance significativo.

LIBRA: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad, te está ayudando el planeta Urano, que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y a realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre, en nuestras vidas hay cambios, pero estos deben de ejecutarse de la manera más fácil posible.

ESCORPIO: La Luna, está pasando por tu signo astrológico y debes de aprovechar esta poderosa energías para hacer alguna actividad especial enfocada en tus logros al futuro. Hay que darles energías a tus metas y hacer todo lo necesario para cumplir las metas lo antes posible. También estarás nivelando tus emociones y te sentirás renovado con fuerzas positivas. Debes de tomar ese impulso para hacer una aceleración urgente.

SAGITARIO: Hoy, tienes muy sextil positivo con el planeta Marte. Las decisiones que has tomado en este momento son positivas y son las correctas. Tienes que seguir respaldando esas decisiones que has tomado y no dudes nunca de tu buen proceder. No debes cambiar tu rumbo y tampoco debes dejar que las dudas te invadan y complique tu futuro. Ten calma y pronto veras los resultados positivos en tu vida.

CAPRICORNIO: Existe una cuadratura con Marte, es posible que las acciones que tienes pensado hacer sean erradas. Es el momento de rectificar y poner en marcha otras acciones más positivas. Trata de chequear y revisar para organizar mejor todo. Tienes que ver, lo que estás haciendo para que entonces puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. De eso se trata la vida de analizar y rectificar.

ACUARIO: Tienes un trígono positivo con Marte. Se abre la oportunidad de seguir haciendo los cambios y las transformaciones necesarias para llegar más rápido a las metas. El Universo, te da un excelente respaldo y responde de manera positiva, al ver tu gran esfuerzo. Se acaban tus excusas y es el instante para producir el salto adelante y mantener la gloria que se empieza a manifestar. Dios te bendiga y siga abriendo caminos.

PISCIS: Estas feliz y muy contento, porque Dios te bendice y está a tu lado celebrando tus glorias. Estas recibiendo un gran apoyo de la Luna, que está en trígono positivo. Estas viviendo momentos muy positivos y esperamos se sigan prolongando a través del tiempo. Te felicitamos por esta excelente recuperación emocional que te permite seguir avanzando en tu recuperación. Es muy positivo verte levantándote.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

