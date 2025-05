Horóscopo del 23 de mayo: Es el momento de tener un poco más de calma

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante con gran fuerza a buen ritmo, para salir adelante y lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante, tienes toda la fuerza del Universo para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie te puede detener.

TAURO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

GÉMINIS: Hoy la Luna te bendice con un sextil positivo espectacular y te ayuda a fortalecer los lazos de amistad y de empatía con tus familiares más queridos. Entre ellos, tus padres y también tus hermanos. Es importante que te permitas estrechar mejor los sentimientos de amor y cariño. Hay que unificar a la familia. Nunca permitas que la familia se separe o se aleje. Busca la manera de lograr una verdadera comunicación entre todos.

CÁNCER: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos, tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado, porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de tus manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.

LEO: Hoy amanece con un trígono positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a progresar y lograr estabilizar tus emociones. Te mereces ser feliz y estar alegre con paz en tu corazón por lograr las metas que se proyectaron en el pasado y hoy son una realidad. Es el momento de festejar y celebrar por los logros alcanzados. Dios es grande y debes agradecer por este instante lleno de gloria y de felicidad.

VIRGO: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que tu deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

LIBRA: Tenemos un trígono positivo con el Sol que ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida y sobre todo a tener un poco de espacio positivo para ti, a nivel mental psicológico, emocional, que te permite tener un mejor equilibrio. Así que, es muy bueno sacar provecho a esta posición planetaria y bendecir la ayuda del Sol en estos momentos.

ESCORPIO: No te puedes poner triste, tienes que calmarte y dejar de estar deprimido. Estás pasando por un mal momento, pero debes estar consciente que no será así, el resto de tu vida. Tienes que relajarte y buscar el equilibrio. El planeta Marte está en cuadratura y una vez más, debes superar esta situación, avanzar para crecer y ser cada día más fuerte. En esa actitud negativa, no vas a llegar a ningún lado. Debes reaccionar y hacer los ajustes necesarios.



SAGITARIO: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna. Estas energías están bien aspectadas para ti. Debes llenarte de optimismo y equilibrar tus emociones. Reunifica tus vibraciones para que sigas adelante creciendo y desarrollando. Es un momento especial para trabajar tu ser interno y tu conexión espiritual. Sería muy positivo si desarrollas una mejor conexión con Dios y las energías positivas del Universo.

CAPRICORNIO: Tienes una cuadratura en estos momentos con la Luna. Hoy en la noche mira la Luna y conversa con ella para que se lleve todo lo negativo de tu vida y toma una hoja para escribir todo lo que no quieres en este instante presente. Siempre es una manifestación buena para limpiar tus energías y sacar a relucir tu verdadera esencia. Hoy es un día especial para volver a estar equilibrado y limpio.

ACUARIO: Existe hoy un sextil positivo con Venus. Todo está saliendo muy bien a nivel del amor y las circunstancias así lo hacen saber. Es un momento muy bonito para compartir en pareja y para poder seguir disfrutando de la vida. El amor se hace presente en tu vida y se desborda de pasión. Es importante estar consciente de esta energía y lograr mantenerla siempre activa con grandes beneficios para todos.



PISCIS: Definitivamente hoy te encuentras bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura al Sol. Las situaciones en el amor son complicadas al punto de pensar que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin