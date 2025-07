Horóscopo del 24 de julio: Quedarán atrás las dudas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

TAURO: Existe una cuadratura con Plutón que te inquieta y quieres cambiar muchísimas cosas al mismo tiempo y no puedes hacerlo así de manera simultánea. Debes ir poco a poco por etapas y así transformarás toda tu vida. Puedes empezar con tu cuerpo físico y tratar de tener mejores hábitos de vida, encontrar el equilibrio a nivel de salud. Recuerda, es más fácil nivelar la mente o al espíritu. Inicia con lo más elemental, que es lo denso.

GÉMINIS: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Debes estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

CÁNCER: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

LEO: Hoy estás bajo las influencias negativas de una oposición con el planeta Plutón. Las circunstancias se te hacen difíciles y pueden existir momentos muy complicados para ti, sobre todo a nivel energético. Se están produciendo grandes transformaciones físicas y tienes que cuidar mucho más tu cuerpo. Ya tienes tiempo con problemas de salud y debes buscar ayuda profesional para salir adelante con esta situación.

VIRGO: Finalizas el mes de una manera positiva, con dos sextil uno con el Sol y otro con Venus. El amor se hace presente y empiezas a disfrutar de esta energía positiva. Te sientes querido y apreciado. Estás entrando en un proceso emocional positivo para seguir venciendo a las energías negativas que se presenten en el camino. Tu futuro dependerá de tu amor propio y de la seguridad que tengas de ti mismo para lograr la gloria.

LIBRA: Urano le da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. El Universo quiere que sigas adelante y se produzca una evolución importante para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento, debes ser flexible y para facilitar los procesos que vivirás y así tener mejores resultados y definir tu futuro.

ESCORPIO: Está activa una cuadratura negativa con Plutón bastante fuerte y debe prevalecer la calma y la salud. Tienes que buscar la manera de establecer el bienestar físico y debes visitar al médico de manera urgente para evitar problemas mayores a nivel de energía en tu cuerpo. Nuestro objetivo es alertarte, sin causar pánico. Hay que impedir molestias o rabietas descontroladas que te desorienten y hagan perder el equilibrio.

SAGITARIO: El Universo te está obligando en estos momentos a tomar una decisión importante. Tienes activa una cuadratura negativa con el Nodo Norte. Pase lo que pase, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir adelante. Hay momentos donde no quieres avanzar. No te puedes detener, no existe esa opción para ti. Es el momento de sacar lo mejor de tu espíritu y entrar en acción. Levántate y camina en tu nuevo sendero.



CAPRICORNIO: Ahora ves todo más fácil y puedes tomar una mejor decisión, para resolver qué camino tomará tu vida en los próximos meses. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te ayuda a resolver tu futuro. Ya se quedarán atrás las dudas y volverás a tener más firmeza en tu proceder. Estás dejando atrás los años de incertidumbre para entrar en años llenos de luz y resplandor. Ahora eres otro ser, más sabio con mayor evolución.



ACUARIO: Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional marcado por una fuerte angustia interior. La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.



PISCIS: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice, para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin