Horóscopo del 24 de octubre: Evita hablar mal de otros o caer en la difamación

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y te permite reflexionar en diferentes aspectos de tu vida y hacer un análisis positivo de lo que has hecho hasta ahora. Debes rectificar algunas situaciones para mejorar y así retornar a tu camino. Es excelente poder identificar algunas actividades o conductas. En algún momento debes ser un mejor ser humano y estar cada día mejor y mejor.
TAURO: En este momento Mercurio se encuentra en oposición a tu signo astrológico, lo que exige especial atención a tus palabras y comentarios. Es fundamental que mantengas la calma y te sostengas en tu ética personal. Evita hablar mal de otros o caer en la difamación; actúa con respeto, integridad y educación. De este modo, evitarás complicaciones innecesarias y fortalecerás tu credibilidad.
GÉMINIS: Comienzas a recibir buenas energías y resultados positivos por tus grandes cambios en el pasado reciente. Tienes el apoyo extraordinario del planeta Plutón con un trígono positivo. Te mereces estos beneficios después de sufrir tanto. En medio de todo, deberás dar las gracias al Universo, por su buen trato y benevolencia a tu ser. La vida continúa con fuerza y tu inicias un proceso de recuperación para seguir solventando.
CÁNCER: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Estás viviendo de manera acelerada, gracias a Dios que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar, es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que, activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.
LEO: Hoy es un día difícil con una cuadratura negativa con Lilith. Definitivamente es complicado estar resolviendo tus propios errores. Es natural ver el reflejo en los demás. Sin embargo, cuando nos vemos a nosotros mismo, se nos dificulta la percepción y no queremos afrontar los procesos internos, abriendo paso a la evasión de nuestras realidades. Es muy difícil avanzar con la vista solo en lo externo.
VIRGO: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te puede ayudar mucho a mover todo lo que está estancado en tu vida. Debes avanzar con fuerza y aprovechar este impulso interior. Dios permite que puedas lograr beneficios de manera acelerada a nivel evolutivo. Después de esperar tanto, ahora todo se acelera a gran velocidad. En los próximos días verás lo rápido que puedes logras tus metas. Se abren los caminos.
LIBRA: Hoy tu planeta regente te está bendiciendo con un sextil positivo espectacular. Te sientes bien y con grandes posibilidades de estar mucho mejor. La Luna te ayuda a consolidar lo que vienes trabajando con tanta energía positiva. Sigue adelante con fuerza para que puedas lograr tus metas y salir adelante con potencia y equilibrio. Dios es grande y sé que puedes aprovechar las grandes oportunidades que la vida te presenta.
ESCORPIO: En medio de todo el estado de crisis que tienes ahora mismo se levanta el planeta Marte para darte la energía necesaria, y así logres ponerte de pie y volver a caminar, y luego volar. Tienes el impulso para salir adelante. Es ahora o nunca. Vamos con ánimo a regresar al camino de la luz. Espero que las enseñanzas recibidas estén grabadas en tu mente y en tu espíritu para que puedas en el futuro rescatarlas y sacar de ellas lo mejor.
SAGITARIO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno tiene mucho trabajo revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.
CAPRICORNIO: Hoy tienes un sextil positivo con Lilith. Están aflorando todos los procesos negativos internos que puedas tener en tu vida. Todo está siendo eliminado y se están liberando los procesos negativos a través del perdón. Hay una autonomía profunda y te recomendamos activar cualquier cantidad de herramientas para perdonar y destrabar todo tu pasado para lograr un avance significativo.
ACUARIO: Hoy es un día de alerta máxima. Estás bajo las influencias negativas con una cuadratura con Mercurio, frenando todo a su paso y colocando obstáculos en tu camino. Debes guardar silencio y evitar hablar de más. Es importante que todo lo que se comunique se haga de manera directa. No hay que adornar ninguna conversación porque se puede prestar a malos entendidos. Evita los chismes de los demás.
PISCIS: Se abren nuevas oportunidades para transformar aspectos importantes de tu vida y dar pasos firmes hacia adelante. Mercurio te favorece con un poderoso trígono positivo, marcando una etapa de apertura y claridad mental. Es el momento de caminar con seguridad y confianza en ti mismo. El Universo siempre te brinda caminos para avanzar y te ofrece alternativas cuando estás dispuesto a verlas.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin