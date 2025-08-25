Horóscopo del 25 de agosto: Debes guardar la calma

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Existen muchas complicaciones y la Luna está en oposición negativa desestabilizando todas tus emociones. La situación se está complicando de manera grave. Debes guardar la calma y no generar más conflicto. Mucho cuidado en cometer una locura, producto de tu ira y descontrol. No es necesario que pierdas el control y todo se destruya por causas que puedes resolver con tu autocontrol y equilibrio.

TAURO: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. Las dos luminarias más poderosas del firmamento te acompañan y te impulsan a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

GÉMINIS: Urano todavía está en tu signo astrológico y te sigue exigiendo cambios profundos en tu vida. Esta energía planetaria no te va a soltar hasta que verdaderamente hagas transformaciones importantes. Sabemos que no es fácil y menos para tu signo, que le cuesta salir de la zona de confort. Debes mantener tu alto nivel de flexibilidad para evitar males mayores. Colabora contigo mismo y facilita los procesos que estás obligado a realizar.

CÁNCER: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

LEO: La Luna te brinda una noche espectacular a través de sus influencias positivas de un sextil. Puedes tener una salida llena de aventuras y sería muy interesante para aprovechar el momento que te ofrece la magia de la noche. Son pocas las veces que se te abren los caminos para disfrutar de la pasión. Debes disfrutar al máximo. Siempre existe una oportunidad para cambiar todo de la noche a la mañana.

VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que puede sumirte en un estado de confusión e incertidumbre. Se abren múltiples caminos ante ti y elegir no es tarea sencilla. Este es un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomes ahora tendrá un impacto profundo y duradero en tu vida. Aunque el panorama parezca incierto, confía en que este proceso te está guiando hacia un cambio trascendental.

LIBRA: La enigmática Luna transita por tu signo, y este es un momento sagrado para pedir un deseo y hablar con ella desde el corazón. Pídele la paz interior que tanto anhelas. Esta etapa es especialmente significativa, porque necesitas una energía luminosa que te inspire a seguir adelante. Sabemos que no ha sido fácil, aún llevas heridas abiertas que siguen doliendo. Pero es tiempo de perdonar y soltar, para que tu nueva vida pueda fluir con libertad y propósito

ESCORPIO: Sabemos que estás muy agotado, pero el Sol y sus energías vienen a rescatarte para que puedas renovar tus energías. El astro Rey te bendice con un sextil positivo buscando la manera que sigas adelante para tu bien y tu gloria. Es el momento de seguir y avanzar. No mirar atrás y no volver a pisar el camino que ya fue andado. Si lo haces, será cada día peor y peor, hasta complicar todo y llegar a un gran colapso de manera general.

SAGITARIO: Hoy tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

CAPRICORNIO: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva en el amor que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse, para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

ACUARIO: La Luna te sonríe y te apoya con un trígono positivo para que puedas recobrar un poco de ánimo y puedas seguir caminando, así sea lento, pero avanzando. Lo importante es estar en el sendero correcto y mantener el enfoque para salir del ojo del huracán. Debes mantener la alerta y no complicar tu vida, colocando tu atención en otras situaciones. Continúa estable y con constancia para solventar la crisis.

PISCIS: El Sol se coloca frente a ti, Géminis, activando una oposición que puede debilitar tu energía vital y abrir grietas emocionales que requieren atención. Este tránsito no es castigo, sino espejo que refleja lo que aún no ha sido sanado, lo que pide ser liberado. No bajes la guardia. Tu salud física y emocional necesita cuidado consciente. Reconoce los procesos del pasado que te hirieron, pero no los arrastres más. El perdón es la llave que abre la puerta del renacimiento.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin