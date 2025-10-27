Horóscopo del 27 de octubre: Suelta, perdona y avanza

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta, perdona y avanza.

TAURO: Existe un sextil positivo en estos momentos con el Nodo Norte. El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida.

GÉMINIS: Sabemos que estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional. La Luna te está ayudando a superar la crisis a través de un trígono positivo. Todavía no estás fuera de peligro, pero estos días serán de mejor energía y te permite que sigas avanzando. Luego de un tiempo se tendrá que buscar una manera de sanar y cerrar las heridas emocionales que se complicaron, una vez más, podrás salir adelante con el favor de Dios.

CÁNCER: Es posible que te sientas impulsado a perdonar a aquellos seres queridos que te hirieron en el pasado. Tienes una cuadratura con Quirón que te invita a una profunda reflexión interna. Este es también el momento de perdonarte a ti mismo y reconocer tu parte de responsabilidad para poder avanzar. No evites este compromiso, pues como se dice, Dios no juega al azar jamás.

LEO: Hoy es el día más difícil del mes y debes estar muy alerta con cualquier situación que ponga en peligro tu integridad física. Tienes múltiples cuadraturas negativas y una oposición nefasta con la Luna. Es mejor quedar en casa y no hacer grandes movimientos. Hay que evitar cualquier situación violenta que te lleve a un conflicto con consecuencias adversas. Dios te bendiga y te proteja de todo mal.

VIRGO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.

LIBRA: Hoy la Luna te brinda un trígono positivo. Esta energía te ayuda a mirar internamente tus emociones. Seguramente te das cuenta que eres un ser muy vulnerable y que en verdad eres un ser humano muy sensible, que requiere de mayor protección de su entorno. Al final, todo sale a la luz y ahora estás haciendo consciente tus emociones más frágiles. Deberás identificarlas para mejorar y ser más fuerte.

ESCORPIO: Un gran trígono con júpiter te ayuda infinitamente para que sigas adelante con fuerza y mucha energía positiva. Sigue tu recuperación de manera general. Siempre hay que aprender de los errores y buscar la manera de no cometer los mismos fallos de siempre. Sería bueno cerrar ciclos con todas las personas que en tus momentos difíciles te dieron la espalda. Agradecer de manera infinita a los que siempre te ayudaron con su amor verdadero.

SAGITARIO: Estás atravesando un periodo crucial en el que estás enfrentando tus miedos más profundos y arraigados. Afortunadamente cuentas con el respaldo de Plutón a través de un sextil positivo, una energía que te impulsa a fortalecer tu estructura emocional y a sanar desde lo más íntimo de tu ser. Puede que estés viviendo uno de los momentos más importantes de tu vida, un proceso de transformación interna.

CAPRICORNIO: La Luna está activa hoy en tu signo. Es el momento para resguardarte y estar tranquilo en procesos de reflexión interna sobre tu vida y tus emociones. Es muy importante tomar dos días para ver lo que está pasando en tu vida y revisar los resultados que estás obteniendo. Has tus anotaciones para luego volver a realizar ajustes y poder avanzar. Siempre es bueno rectificar y lo mejor es reorganizar todas tus acciones.

ACUARIO: Aprovecha un poderoso tránsito de Plutón, que te lleva a realizar grandes cambios en tu vida y debes resolver con gran flexibilidad para que las trasformaciones no te arrastren y te dejen lejos de tu camino. Es el momento de reaccionar y evitar que sea una catástrofe que marque toda tu vida. Toma el control de tu vida con inteligencia y decide con sabiduría. Veremos si en verdad has crecido.

PISCIS: Saturno sigue ejerciendo mucha presión en tu vida. Ya el planeta de los anillos está en su paso por tu signo astrológico. La vida te ha dado muy duro, durante estos últimos años. Pero ya estás a punto de resolver. Luego verás estos momentos como días históricos y decisivos para tu futuro. Hay que avanzar y estar alerta a nuevos procesos que pongan en peligro tu integridad física. No puedes bajar la guardia. ¡Dios te bendiga!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin