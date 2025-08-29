Horóscopo del 29 de agosto: Estás en un proceso de gran apertura

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir que es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora se te permite la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estás en un proceso de gran apertura.

TAURO: Gracias a Dios no todo es negativo y el Universo te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver y se logre un mejor beneficio. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.

GÉMINIS: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso, será nefasto para ti, porque de igual manera se hará, por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar decisión.

CÁNCER: Tienes que tener mucho cuidado porque estás bajo las influencias negativas de Saturno a través de una cuadratura y no es bueno para la salud. Cuida al máximo tu energía vital y evita los riesgos a tu integridad. Es muy importante estar alerta para no complicar aún más tu vida. Siempre es muy bueno mantener un estado consciente, aléjate de cualquier peligro. Es mejor prevenir que lamentar.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás camino a saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: El Universo ha hablado con firmeza. En vista de que te resistes a soltar el pasado, Urano te confronta con una cuadratura intensa, obligándote a avanzar. Ya no hay espacio para la comodidad ni para las excusas del alma. Lo que no se transformó por voluntad, ahora se transforma por destino. Los cambios llegan de forma brusca, difícil, incluso dolorosa. Pero no son castigos, son pruebas que revelan tu nivel evolutivo.

LIBRA: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días, para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

ESCORPIO: Hoy estás bajo las influencias positivas de la Luna, que está pasando por tu signo astrológico. Esta Luna es la más sexual que existe y solo sucede cada 28 días. Tienes que aprovechar al máximo esta ocasión para activar la pasión con mucha fuerza. Es el momento ideal para que disfrutes de los placeres de la vida. Son instantes especiales donde se pueden vivir experiencias pletóricas que permanecerán en tu memoria por mucho tiempo.

SAGITARIO: En el día de hoy tienes un trígono positivo con Mercurio y estás trabajando todo lo que tiene que ver con la comunicación y ponerte de acuerdo contigo mismo en diseñar un nuevo plan de vida. ¿Por qué debes hacer ajustes? Seguramente tienes que reajustar todo lo que está a tu alrededor para mejorar tu plan de vida y así tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo de salvar un año espectacular y cerrar con grandes beneficios.

CAPRICORNIO: La Luna te bendice con un sextil positivo, excelente en este momento. Dios está de tu lado y te envía ayuda para que niveles tus emociones y puedas tener más oportunidades de ser constante. Hay que seguir adelante con fuerza y sin parar. No puedes frenar tu desarrollo, ya estás muy adelante en tu camino de luz y acá solo queda avanzar como sea. Sentirás la fuerza necesaria para llegar a tocar la gloria y celebrar.

ACUARIO: Tras un largo periodo de espera, la energía positiva regresa a ti, impulsada por el sextil de Saturno. Esta vibración planetaria te brinda solidez para avanzar con determinación hacia tus metas. Aquello que una vez consideraste imposible, ahora se revela como alcanzable. La vida, al observar que superaste pruebas sin perder tu esencia, te ofrece su recompensa. Este es el momento de caminar con paso firme, ágil y seguro.

PISCIS: Es el momento perfecto para hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido durante este tiempo. Tienes un trígono positivo con Lilith y esta energía te puede ayudar a verte internamente y a realizar este maravilloso estudio íntimo. Podrías ver cómo están tus finanzas y tu situación familiar y partir de allí, para lograr un enfoque global sobre tu vida. Hay que sacar cuentas y cerrar ciclos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin