Horóscopo del 3 de noviembre: Es el momento para decidir

ARIES: Continúan las situaciones negativas a nivel de pareja. La oposición con Venus está haciendo desastres en tu vida. En los próximos días, podrían surgir algunos problemas y dependerá de ti, si se produce una ruptura definitiva. Lo mejor que debes hacer, es calmarte y llegar a unos acuerdos, conversando para no perder la relación. Hay que evaluar bien si se quiere rescatar la relación o si se deja perder. Es el momento para decidir.

TAURO: Debes tener absoluta claridad en lo que deseas para tu vida. Las metas deben estar firmemente trazadas, sin espacio para titubeos. Marte en posición opuesta te observa con intensidad, empujándote al límite para que no cometas errores. Si actúas con conciencia y rectitud, el Universo te recompensará con dones extraordinarios. Pero si te desvías, la energía se apartará de ti y te sentirás a la deriva. Al final, la decisión siempre está en tus manos.

GÉMINIS: Tienes que tener mucho cuidado con la salud. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Debes evitar cualquier tipo de accidente, caída o golpe. Hay que estar alerta y tienes que prestar más atención. Resguarda en todo momento la salud física para evitar males mayores en tu vida con consecuencias inimaginables. Mantente despierto y activo de manera consciente y así evitar todo lo que pueda pasar.

CÁNCER: En estos momentos, el Universo te permite elegir tu futuro y eso lo hace a través de un trígono positivo con el Nodo Norte. Esta energía cósmica te obliga a tomar una decisión en la vida y te pide una definición del camino que debes transitar. Es muy importante tomar conciencia del poder elegir la vía que más te convenga, desde la sabiduría espiritual y la vibración interna de tu ser. Muy pocas personas pueden elegir su camino.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno tiene mucho trabajo, revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.

VIRGO: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto, para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura con el apoyo de Dios.

LIBRA: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

ESCORPIO: Te acompaña un poderoso trígono de Júpiter, una de las alineaciones más afortunadas que puedes tener. Siente cómo esta energía te llena de optimismo, te da una fuerza interior renovada y despierta tu deseo de avanzar. Cualquier obstáculo que enfrentes ahora se puede superar más fácilmente. Confía en tu camino y aprovecha este momento para tomar decisiones importantes y abrirte a las oportunidades que se presenten.

SAGITARIO: En estos instantes está activo un sextil positivo con Plutón. Todo tiene que ver con la conexión espiritual, esotérica y con otras dimensiones. Hay muchas posibilidades de que estés receptivo a tener contactos y comunicaciones con deidades o espíritus de otras dimensiones. Ahora los Ángeles, Querubines, Serafines y Arcángeles se conectan con tu ser de luz. Ellos quieren guiar tu camino y proteger tus pasos.

CAPRICORNIO: En este momento estás bajo la influencia de un sextil positivo con Saturno, una alineación que favorece la consolidación de tus esfuerzos pasados. Esta energía te permite avanzar con firmeza en los aspectos estructurales de tu vida, construyendo sobre bases sólidas y conscientes. Es fundamental valorar lo que estás viviendo ahora, reconociendo tanto tus logros como las áreas que requieren ajuste. La introspección y la investigación son claves para alcanzar la excelencia.

ACUARIO: Un poderoso sextil con Quirón se presenta en tu vida para que reflexiones profundamente sobre tus emociones. Aprovecha esta influencia para corregir aquello que necesites y mejorar tu existencia. Este es el momento ideal para seguir adelante con determinación y avanzar con fuerza. Usa tus errores como una guía para convertirte en una mejor persona cada día, porque Quirón siempre te ayuda a sanar el pasado e identificar las grandes lecciones que te ha dejado.

PISCIS: Este es el momento perfecto para avanzar con determinación y desbloquear todo aquello que había quedado en pausa. Estás recibiendo un impulso poderoso gracias a un excelente trígono con Marte, que te brinda energía, coraje y dirección. No desaproveches esta apertura, es una oportunidad clave para dar pasos firmes hacia tus metas. Mantén el enfoque y actúa con claridad, para evitar complicaciones más adelante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin