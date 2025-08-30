Horóscopo del 30 de agosto: Actívate y disfruta al máximo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En estos instantes está activo un sextil positivo con Plutón. Todo tiene que ver con la conexión espiritual, esotérica y con otras dimensiones. Hay muchas posibilidades de que estés receptivo a tener contactos y comunicaciones con deidades o espíritus de otras dimensiones. Ahora los Ángeles, Querubines, Serafines y Arcángeles se conectan con tu ser de luz. Ellos quieren guiar tu camino y proteger tus pasos.

TAURO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y debes cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importante hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo a nuestro cuerpo físico.

GÉMINIS: Oposición con la Luna. Es un día muy complicado para ti a nivel emocional. Te sientes súper contrariado y con una mezcla fuerte de alteraciones. No estás seguro de lo que haces y debes definir lo que en verdad quieres en la vida y requieres para sentir esa paz interior que tanto necesitas. Hay que entender que lo que vives hoy, no es permanente y que esta crisis es pasajera. Ya en pocos días estarás tranquilo.

CÁNCER: Ahora mismo estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti, ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. No estés inventando por allí a nivel espiritual. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro.

LEO: Excelente energías la que está fluyendo por tu cuerpo y la Luna te bendice. Hoy tienes un trígono positivo espectacular para activar tu sexualidad y disfrutar de los placeres de la vida. Esta maravillosa energía solo se activa cada 28 días. Debes aprovechar este momento y planificar rápido alguna actividad con tu pareja. Siempre es interesante vivir nuevas experiencias con esta configuración Lunar. Actívate y disfruta al máximo.

VIRGO: Se activa la intuición en tu vida. Existe un trígono positivo con Plutón. Seguramente tienes contacto con otras dimensiones. Se activa todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, mejora muchísimo tu intuición y eso te permite elevar tu espíritu a otro nivel superior. Te felicito por tener este gran crecimiento personal que hace que tu vida cambie para siempre.

LIBRA: Alerta máxima, se activó una cuadratura negativa con Venus. Las circunstancias se están complicando a nivel amoroso. Estás a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes. Lo más sano es separarse para evitar males mayores que te puedan llevar a tener más consecuencias difíciles en el futuro. Es importante lograr la independencia y cerrar ciclos de la mejor manera posible.

ESCORPIO: Tienes en estos momentos una cuadratura con Plutón, debes cuidar un poco más tu vida a nivel de la salud y estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importante hacerse un chequeo médico lo más pronto posible, para descartar cualquier afección. Conviene prestar más atención, e ir al especialista lo antes posible. ¡Con la salud no se juega!

SAGITARIO: La cuadratura con el Sol está afectando tu vitalidad física, debilitando tu energía corporal. Al mismo tiempo, se manifiestan tensiones emocionales que pueden generar desequilibrio interno. Es momento de cultivar la serenidad y buscar la paz en cada respiración. Abre tu corazón al diálogo con Dios, entrégale tus inquietudes y permite que la luz divina te envuelva. Pide con fe por tu salud física que hoy requiere atención y cuidado.

CAPRICORNIO: Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial, que merece lo mejor de este Universo. Ahora, debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios todo poderoso.

ACUARIO: Estás muy feliz, gracias a Dios. La Luna te está bendiciendo a través de un sextil positivo. Excelente. Es el momento de disfrutar de la vida y dar gracias a Dios por estos instantes vividos. Siempre existe un ciclo especial donde las energías son de gran beneficio. Ahora vivirás unos días especiales, llenos de alegría al máximo nivel. Espero que compartas con tus familiares más cercanos, ellos son los que siempre están allí para apoyarte.

PISCIS: En verdad, requieres polarizar tus energías. Estás pasando por momentos muy difíciles, pero ya eso quedó en el pasado. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Tienes que levantarte y hacer historia, con fuerza y ganas de salir adelante. No existe ninguna dificulta que pueda derrumbarte. No tienes otra alternativa. Busca la manera de resolver. El éxito está garantizado, pero todo depende de tu valor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin