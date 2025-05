Horóscopo del 30 de mayo: Piensa mejor antes de actuar impulsivamente

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

TAURO: En estos momentos tienes una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Deberías verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor, ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

GÉMINIS: Debes limpiar tu alma. Conéctate mejor con las energías positivas del Universo. En estos momentos, el Sol te trae beneficios a nivel de salud. Pide la oportunidad de seguir adelante con fuerza para avanzar en la vida. Es el tiempo de vivir libre sin ataduras de ningún tipo, y solo debes cerrar ciclos. Ya está decidido, debes entrar en acción con la bendición de Dios.



CÁNCER: Se abren los caminos en tu vida. Dios te ama y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y energías positivas para poder lograr los avances necesarios y construir una nueva vida. Es un día muy especial. Se acaba de alumbrar tu camino. Gracias a Dios que permite tu iluminación. Tu espíritu siempre te guiará a la gloria.

LEO: La mágica y poderosa Luna está pasando por tu signo astrológico. Dios te bendice y te está ayudando en tu proceso de aguante, para evitar males mayores. Cada día que pasa es un día menos de sufrimiento. No dejes que te destruyan. Debes ejercer tu dignidad y afrontar la situación con buena actitud. Después de este proceso tan difícil, serás un ser invencible lleno de sabiduría y fortaleza.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguro que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importantes.



LIBRA: Mercurio te azota con una cuadratura negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes para mejorar esta energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

ESCORPIO: En estos instantes tienes la mente muy clara y precisa en lo que quieres en la vida. Estás enfocado para lograr tus metas. Debes pensar en las estrategias para conseguir esas metas. Existe activo un trígono positivo con el Nodo Norte que te indica el camino preciso que debes caminar. Ya queda de tu parte si lo transitas o te quedas estático dónde estás, en una supuesta zona de confort. El libre albedrío es tuyo.

SAGITARIO: El amor te sonríe con un trígono positivo de Venus. El planeta del amor se hace presente y te abre las puertas de la pasión y el disfrute en pareja. Debes concentrarte y buscar alguna actividad donde puedas compartir con ese ser tan especial en tu vida, que te acompaña todos los días. Estamos creados para ser felices y compartir nuestra alegría. La gloria no sirve de nada, si solo es tu triunfo. Los instantes tienen que ser compartidos.

CAPRICORNIO: Lilith hoy te hace un sextil positivo brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Hoy puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen de ti mismo.

ACUARIO: Tienes una oposición con la Luna. Anímicamente no te sientes bien y podrías estar muy triste. Hay que evitar llegar a estar en un estado depresivo. Mucho cuidado por favor. Por suerte, estas energías negativas son pasajeras y estarás mejor en muy poco tiempo. Hay días buenos y días malos. Es normal y debes asimilarlo de esta manera. Solo debes activar tu mejor actitud y seguir delante.



PISCIS: Hoy te encuentras en problemas con una cuadratura de Mercurio. Es muy posible que te hayas visto envuelto en circunstancias llenas de chisme y malos entendidos con algunos familiares o en el lugar de trabajo. Hay que tener paciencia y tolerancia. No darle más espacio para que sigan hablando mal de ti sin ningún motivo y dejar las cosas claras para proteger tu honor. No permitas jamás que te difamen.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin