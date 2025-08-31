Horóscopo del 31 de agosto: Debes establecer un período de calma

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón se hace presente y su energía te permite visualizar un poco mejor tus fallas en tu interior. Hay que agradecer muchísimo al Universo para que puedas ver de manera directa las soluciones a tus situaciones y una vez que estén bien identificadas, podrás entrar en un proceso de sanación sumamente importante para tu evolución. Es el momento de crecer y el llamado es para que tu alma regrese a su origen.

TAURO: Estás feliz y muy contento, porque Dios te bendice y está a tu lado celebrando tus glorias. Estás recibiendo un gran apoyo de la Luna que está en trígono positivo. Estás viviendo momentos muy positivos y esperamos se sigan prolongando a través del tiempo. Te felicitamos por esta excelente recuperación emocional que te permite seguir avanzando en tu recuperación. Es muy positivo verte levantándote.

GÉMINIS: Hoy el sextil con Saturno abre un portal de consolidación. Proyectos que parecían lejanos comienzan a tomar forma, como raíces que se afianzan en tierra fértil. Esta energía te recompensa por cada sacrificio y cada paso dado con fe en medio de la incertidumbre. El cielo te entrega frutos, pero también sabiduría. Es momento de agradecer y reconocer el apoyo divino que te ha sostenido. Tu visión ha sido clara con una perseverancia ejemplar.

CÁNCER: En estos momentos, debes establecer un período de calma, para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad, estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

LEO: Los caminos se sienten cerrados, como si el Universo te invitara a detenerte y mirar con nuevos ojos. Lilith en cuadratura con tu signo revela las sombras que necesitan ser reconocidas. No es castigo, es revelación. Este tránsito te pide revisar tus pasos, cuestionar tus metas y redirigir tu energía hacia propósitos más alineados con tu verdad interior. Lo que antes parecía claro, ahora se disuelve y en esa disolución nace la posibilidad de renacer.

VIRGO: Excelente momento con la Luna en trígono positivo. Gran día para activar todos los movimientos necesarios para desarrollar una velada romántica que termine en un encuentro sexual lleno de pasión desbordada. Hoy, debes aprovechar al máximo para que disfrutes este día espectacular. Busca la manera de hacer una cita y resolver. Cada 28 días llega una noche buena como esta. Es ahora o nunca.

LIBRA: Todo está saliendo de manera excelente. El planeta Urano te está ayudando de manera positiva a través de un trígono positivo espectacular. Siempre es bueno cambiar y ajustar todo a tu alrededor con fuerza y mucho amor, para que tengas una vida llena de gloria. Los valores y la ética te acompañan con grandes herramientas para ejecutar cualquier proceso. Una vez más, saldrás victorioso y tu gran familia lo agradecerá.

ESCORPIO: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas y luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Es momento de hacer un alto y pensar cuál es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

SAGITARIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida, no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

CAPRICORNIO: Tienes que tener mucho cuidado con la salud. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Debes evitar cualquier tipo de accidente, caída o golpe. Hay que estar alerta y tienes que prestar más atención. Resguarda en todo momento la salud física para evitar males mayores en tu vida con consecuencias inimaginables. Mantente despierto y activo de manera consciente y así evitar todo lo que pueda pasar.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Las transformaciones que estás atravesando no son casuales. Urano te impacta con una cuadratura desafiante, empujándote a romper estructuras que ya no sostienen tu verdad. Se te ofreció la oportunidad de cambiar desde la calma, pero ahora el Universo exige acción decidida. Los movimientos son más bruscos, más incómodos, pero también más auténticos. Pareciera que deseas permanecer en lo conocido, pero la cuadratura te llama a ser flexible y soltar el control.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin