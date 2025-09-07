Horóscopo del 7 de septiembre. Circunstancias emocionales pueden complicarse

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Marte se encuentra en oposición y su energía durante la semana puede dispersar tu dirección y agitar tus aguas internas. Esta influencia desafiante, puede generar bloqueos o decisiones impulsivas, pero también te invita a detenerte, respirar y observar con claridad aquello que no está alineado con tu bienestar. No todo movimiento es avance; hay momentos en que la pausa revela más que el impulso.

TAURO: Todo está mejorando y con posibilidades de más avances en tu vida. Dios te está permitiendo consolidar tus emociones y sentimientos. La Luna, te está haciendo un sextil positivo y ayuda a dar una estabilidad para poder seguir adelante. Hay que darle gracias a Dios por vivir estos momentos de paz interior. Ahora, hay que conservarlos y afirmar que todo se mantenga en el tiempo.

GEMINIS: El Universo, vuelve a abrirte senderos de avance, permitiéndote moverte con agilidad y firmeza, como tanto disfrutas. Durante la semana un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces, invitándote a tomar decisiones con seguridad. Es momento de materializar cambios profundos, para sembrar transformaciones duraderas.

CANCER: Estas viviendo grandes momentos, llenos de gran emotividad y alegría. La Luna a través de un trígono positivo te abraza y te bendice con su poderosa energía para que sigas adelante en total crecimiento y puedas tener mejores resultados en tu evolución. Busca siempre a Dios, para poder estar en el lado del bien y no permitir que la sombra te aparte de la luz. Trata de mantener tu alto nivel de felicidad y optimismo.

LEO: Hoy te encuentras entregado al amor con un sextil positivo del planeta Venus. Es el momento de disfrutar al máximo de las mieles de la vida y permitirte nuevas experiencias, para el disfrute de tu alma. Son momentos irrepetibles, que buscan una mejor práctica, llena de alegría. Siempre con responsabilidad plena, frente a los procesos que se salen de la actividad cotidiana. Que el arcángel Chamuel te proteja.

VIRGO: El planeta Mercurio, te está brindando su protección al pasar por tu signo, para que puedas avanzar a mejor velocidad y puedas terminar el ciclo de la mejor manera. No podrás frenar tu impulso y seguirás teniendo gran éxito. La vida, te sonríe y busca la manera de mantenerte en el camino correcto de la luz. Una vez más, saldrás adelante con una fuerza positiva. Busca la forma de seguir creciendo.

LIBRA: Tienes que resolver los temas que están pendientes por allí y quedaron rezagados. Estas teniendo un tránsito del planeta Marte por tu signo astrológico y esa energía te ayuda a desarrollarte para avanzar. Es el momento para poner todo al día y evitar que se sigas postergando algunas diligencias personales. Aprovechar la energía de Marte para continuar con más fuerza y lograr tus metas. Es ahora o nunca.

ESCORPIO: la Luna, te brinda toda su energía positiva a través de un trígono. Estas pasando por momentos donde te sientes bien y con gran estabilidad emocional. Es el momento de visualizar el futuro y decidir a donde enfocar la mirada. También hay que definir las estrategias para alcanzar esa meta y entrar en acción sin perder tiempo. Ya tienes una base y ahora se requiere avanzar para buscar momentos llenos de gloria.



SAGITARIO: La Luna, tiene una cuadratura negativa con tu esencia. Las circunstancias se pudieran complicar a nivel emocional. La situación, no está saliendo bien a nivel del amor y la pareja. Esto te trae mucha depresión y tristeza. Debes cuidar tus emociones y buscar la manera de polarizar esa energía, para convertirla en positiva. Así que, arriba ese ánimo, sigue adelante creciendo y desarrollando tu amor propio.

CAPRICORNIO: Ahora mismo, te encuentras bajo los efectos positivos de un sextil con la Luna. Sientes que todo va a estar bien en el futuro y se puede trabajar para alcanzar las metas. Todo lo ves más fácil y de manera concreta para poder lograrlo. Tus emociones, se nivelan y logran que tengas algo de quietud, para poder avanzar con firmeza. Te felicitamos al ver que te has controlado y puedes resolver la situación sin generar más problemas.

ACUARIO: Mucho cuidado con problemas en el amor. La situación, se puede complicar con efectos negativos adversos. Todo es así, gracias a una oposición negativa con Venus. Deberás hacer un esfuerzo grande para ver como evitas un conflicto que te lleve a una ruptura definitiva. Busca la manera de estar tranquilo y no dejarte arrastras en discusiones que no te llevan a nada y que no tienen sentido. Mantente alerta y despierto.

PISCIS: La gran luna, está pasando por tu signo astrológico y activa toda tu intuición espiritual. Sentirás una gran elevación y se engrandece tus capacidades sensoriales. Para ti es muy importante el contacto con Dios y realizar actividades espirituales para seguirte manteniendo el camino de la luz. Nunca puedes olvidar de donde son tus raíces y mucho menos darle la espalda a tus ancestros que te dan su herencia espiritual con amor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin