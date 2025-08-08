Horóscopo del 8 de agosto: Tienes que cultivar más la tolerancia

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Una conjunción poderosa se activa con Saturno que transita por tu signo. Esta alineación puede cristalizar emociones profundas, generando tensión en tu sistema nervioso y afectando tu bienestar general. Saturno en su expresión más severa pone a prueba tu estabilidad interna, revelando las estructuras que necesitan ser transformadas. Pero no estás solo, la Luna en su danza protectora, se aproxima para envolverte con su luz sanadora.

TAURO: Ahora todo se presenta con mayor claridad, y puedes tomar decisiones más acertadas sobre el rumbo que tomará tu vida en los próximos meses. Estás bajo la influencia de un sextil positivo con el Nodo Norte, una energía que te guía con suavidad hacia tu propósito y te ayuda a vislumbrar con mayor certeza tu futuro. Las dudas comienzan a disiparse y en su lugar, renace en ti, una firmeza renovada.

GÉMINIS: En este momento estás bajo la influencia de un sextil positivo con el Sol, lo que marca un giro favorable en tus circunstancias. El viento sopla a tu favor, y el Sol te bendice, dándote la bienvenida a un nuevo comienzo. Ahora puedes avanzar con mayor fluidez, con el astro rey iluminando tu camino. El futuro te pertenece, y si mantienes este ritmo, grandes bendiciones y una profunda evolución personal estarán al alcance de tu vida.

CÁNCER: Hoy Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida, para que así puedas disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular, que te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada espectacular con muchos detalles y espero que lo aproveches al máximo y sigas adelante. Dios te bendiga.

LEO: Existe una oposición negativa con la Luna. Estás triste, debes calmarte, relajarte y buscar más paz en tu interior. Hay que comprender que hay malos momentos y que estos pasan rápidamente y no son permanentes. Tienes que cultivar más la tolerancia y no reaccionar de manera tan impulsiva. Sería muy bueno si puedes aguantar un poco la presión y así avanzar en tu camino sin tantos tropiezos.

VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que puede sumirte en un estado de confusión e incertidumbre. Se abren múltiples caminos ante ti y elegir no es tarea sencilla. Este es un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomes ahora, tendrá un impacto profundo y duradero en tu vida. Aunque el panorama parezca incierto, confía en que este proceso te está guiando hacia un cambio trascendental.

LIBRA: La oposición con Quirón está activa en estos momentos y te invita a querer avanzar de manera productiva dentro de tu ser. Tu espíritu requiere que se hagan rectificaciones en tu vida y se cambien conductas negativas que están afectando tu evolución y que no te dejan avanzar a buena velocidad. Es importante lograr un enfoque que permita de manera constante un crecimiento, ajustando todo los que se pueda.

ESCORPIO: Debes optimar tu estilo de vida, más sano para que puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros. Lilith hace una pausa en tu signo astrológico, brindándote la oportunidad de mirar tus sombras y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar.

SAGITARIO: Tiene un sextil positivo con la Luna. Es necesario seguir adelante crecer y cultivar el equilibrio emocional. Hay que buscar una estabilidad familiar y ver como la vida te ofrece momentos de felicidad plena. Mereces lo mejor de esta realidad física. Vienen instantes llenos de gloria y armonía para que disfrutes de manera positiva. Todavía hay que seguir trabajando y luchando por un bienestar dimensional.

CAPRICORNIO: La cuadratura con Marte te sitúa en un momento delicado, donde cada acción puede tener repercusiones profundas. Es esencial que observes con plena conciencia lo que estás haciendo y te permitas un espacio de reflexión sincera. Podrías estar transitando errores que, si no se detienen a tiempo, podrían generar consecuencias mayores. La pausa no es debilidad, es sabiduría. La energía marciana puede impulsarte al conflicto, pero también puede ser canalizada hacia la transformación.

ACUARIO: Es el momento preciso para continuar y poder establecer una base emocional excelente. Tienes el apoyo de las poderosas energías cósmicas que te rodean para que sigas adelante. La Luna está pasando por tu signo astrológico, ayudándote a crecer internamente y a mejorar tus emociones más ocultas. Desde allí, hacer los cambios y las transformaciones necesarias que te está pidiendo el Universo para que sigas evolucionando.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante, y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

