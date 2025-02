Horóscopo del 8 de febrero: Ten paciencia y toma el control 

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y te permite entonces reflexionar en diferentes aspectos de tu vida pasada y hacer un análisis positivo de lo que has hecho hasta ahora en tu vida. Puedes rectificar algunas situaciones para mejorar y así retornar a tu camino. Es excelente el poder identificar algunas actividades o conductas y así ser un mejor ser humano. Debes estar cada día mejor y mejor.

TAURO: Se activó una poderosa cuadratura negativa con Mercurio. Las circunstancias se pueden complicar muchísimo por hablar de más. Te recomiendo más prudencia al expresarte y al decir algunas cosas que no debes comunicar a los demás. El silencio evita grandes problemas. No seas parte de la difusión de chismes. Existe el peligro de verte involucrado en confusiones y malos entendidos. Cuídate de lo que dices.

GÉMINIS: Hay que arrodillarse frente al creador todo poderoso y agradecer por su misericordia infinita y el perdón a tu alma. Estás viviendo ahora mismo un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Se requiere mucho amor en tu corazón para que te perdones a ti mismo y luego a los demás. Requieres de una profunda liberación y solo así, podrás llegar a ser feliz. Ya falta poco tiempo para volver a estar en libertad.

CÁNCER: En estos momentos tienes una cuadratura negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

LEO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo este más positivo para ti.

VIRGO: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

LIBRA: Alerta máxima en el amor, porque tienes activa una oposición negativa con el planeta Venus. Estas energías pueden ocasionar grandes problemas con la pareja y debes guardar la calma para evitar males mayores. No discutas ni busques las confrontaciones. Es muy posible que exista una ruptura en caso tal de no escuchar nuestros consejos. Mantén la calma y evita caer en provocaciones.

ESCORPIO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él. Tómate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. En el futuro recordarás estos días como especiales y muy sutiles para crecer.

SAGITARIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

CAPRICORNIO: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que ya lo aguanta todo y que cada día eres más fuerte en la vida. Ahora, te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando quiere y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata te hace más fuerte y ahora estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

ACUARIO: No todo es negativo y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a uno mismo y definir lo que es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.



PISCIS: Aquí tienes hoy un trígono positivo con Marte. Ejecuta las acciones que tienes en planificación. Tranquilo, todo saldrá de manera positiva y verás grandes beneficios en un tiempo muy corto. Debes dejar el miedo atrás y enfocarte solo en la energía del éxito. Este es el momento de tomar consciencia y estar más atentos a la salud física y a tu nivel de energía en base a la visión del futuro que tienes en tu mente.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin