Horóscopo del 8 de mayo: Estás cerrando ciclos y es importante avanzar

ARIES: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de una conjunción positiva con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel. Pero lo más importante es ver los errores y rectificar.

TAURO: Hoy te siente bastante mejor a nivel anímico. Tienes un trígono positivo con la Luna, brindándote una seguridad emocional más estable y sólida. Esta energía te dará tranquilidad y paz para que puedas avanzar y seguir caminando por el sendero de la luz. Es muy importante conservar este estado de equilibrio y así mejorar en otros aspectos de tu vida. Te felicitamos por tu esfuerzo para evolucionar.

GÉMINIS: En estos momentos tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía te está ayudando avanzar y está dando ánimo para que puedas afrontar las situaciones difíciles que vives desde hace tiempo. Es muy importante entrar en una fase de agradecimiento a Dios y seguir manteniendo la alerta a nivel físico. No creas que ya estás fuera de peligro. Debes estar atento a nivel máximo para evitar mayores complicaciones.

CÁNCER: En estos momentos deberías establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente para saber si en verdad, estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior y en tus procedimientos para evaluar y mejorar.

LEO: Excelente día con un sextil positivo con la Luna. Esta energía te conecta con tu pasado y tus familiares ancestrales. Es importante honrar sus vidas y recordarlos con mucho amor. Gracias a sus sacrificios estás aquí, ahora, en el presente. Es vital saber de dónde bienes, cuáles son tus raíces y así entender quién eres para seguir adelante en tu vida. Sería muy positivo si tomas unos minutos para realizar una oración por ellos.



VIRGO: Oposición con el Nodo Norte. Estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez como a ti te gusta. Así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

ESCORPIO: Hoy te encuentras bajo los efectos del Sol, que está opuesto a tu signo astrológico. Esas energías pudieran hacerte mucho daño en tus emociones. Debes contrarrestarlas con fuerza y enfoque en el futuro, olvida el pasado y deja atrás lo que ya no funciona ni va a funcionar. Debes seguir mirando al frente para evitar complicaciones. Estás cerrando ciclos y es importante avanzar.

SAGITARIO: La Luna te bendice hoy con un sextil positivo. Se te permite avanzar a nivel emocional con el fin de mantener el equilibrio en tu maravillosa vida. Estás haciendo un buen trabajo interno y ya las personas de tu entorno ven tus avances. Estás entrando en un nuevo ciclo, lleno de crecimiento espiritual sostenido, que te llevará al próximo nivel evolutivo. Sigue de manera constante para que cada vez seas un mejor ser humano.

CAPRICORNIO: Hoy tienes una cuadratura con la Luna y la situación se puede desbordar a nivel emocional. Es posible que recibas alguna noticia desagradable y te descompense con la pérdida del equilibrio. Deberías calmarte, porque debes permanecer estable y afrontar la situación. Tu entorno está esperando por ti mejores acciones. Es una prueba muy dura, pero la vida, busca que salgas de tu zona de confort para evolucionar.

ACUARIO: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna. Esa energía te ayuda a equilibrar tus emociones y a relajarte lo más que puedas. Los últimos meses han sido muy duros con experiencias fuertes y momentos muy complicados. Es importante guardar la calma y establecer prioridades para resolver la situación de manera más sabia. La Luna te permite establecer un poco de tranquilidad para mantener una mente estable.



PISCIS: Saturno te está ayudando desde ya hace más de un año y ahora solo te va a apoyar por cuatro meses más. Debes aprovechar este momento y no te desenfoques. Luego de este tiempo, el planeta de los anillos, ya no te va a poyar y perderás la oportunidad de hacer algo importante en tu vida. Hay que ir por lo seguro y solo hacer acciones que estén alineadas con tus metas. Si no, están en ese proceso, favor desechar volver a enfocar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin