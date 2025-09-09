Horóscopo del 9 de septiembre. Se siente la vitalidad

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy la Luna y te va ayudar para nivelar tus emociones, para manifestar todo lo que quieres en esta vida. Es sumamente importante lograr estar estable, para luego mejorar en otros aspectos de tu vida. Primero eres tú y luego los demás. Debes enfocarte en ti para tener mejores resultados. Ahora mismo, estas súper distraído pensando en el pasado y en lo que se perdió anteriormente, deja eso atrás y avanza.

TAURO: En los últimos días, has sentido una energía que te permite avanzar en gran velocidad. Se termina un ciclo más de tu vida con mucha fuerza y con excelente optimismo. Dios, es grande y te ayuda a través de un trígono con Mercurio, que te bendice para que todos tus planes entren en acción y puedas seguir haciendo tus estrategias para alcanzar tu meta. Siempre, es bueno caminar por el sendero adecuado.

GEMINIS: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estas generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Deberías buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

CANCER: Es el momento ideal para conversar con cualquier persona que tengas algún problema. El planeta Mercurio, te ayuda al máximo con un sextil positivo. Esta energía permite utilizar la herramienta de la comunicación y la diplomacia, para solventar cualquier situación. Tendrás todo un mes, para aprovechar estas buenas influencias y así puedas avanzar con fuerza en tu vida y cierres ciclos. Excelente oportunidad de liberación.

LEO: Siguen los cambios y te estas acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano, te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo, que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estas en un proceso muy confuso. La situación, se puede complicar aún más. Se abren frente a ti, todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguro que cambiaras su vida para siempre. Cualquier decisión que tomes, será trascendental para tu vida y recordaras este momento como uno de los más importante.

LIBRA: No es el momento de avanzar. Debes guardar la calma y permanecer atento a los cambios futuros. Estas en un proceso delicado a nivel energético y deberías estar estático. Relájate para que no se complique aún más tu situación. Suspende cualquier actividad que tengas importante. Estas bajo las influencias negativas de una oposición con la Luna. Haga caso y evite males mayores.

ESCORPIO: Tienes que utilizar tu mejor arma para vencer todos los obstáculos. El Universo, te envía una ayuda a través de Mercurio y un sextil positivo. Debes usar la comunicación como herramienta, para lograr cualquier acuerdo y solventar la situación. Los conflictos, están para solucionarlo y no para ignorarlos. No dejar que se acumulen por años, hasta que explotan y se complican con el tiempo. Es mejor, resolverlos y cerrar ciclos.

SAGITARIO: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso, te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos.

CAPRICORNIO: Aunque estés atravesando un momento difícil, es fundamental que recuerdes que esta etapa no define el resto de tu vida. No te dejes vencer por la tristeza. Respira, relájate y busca recuperar tu equilibrio interior. Marte está en cuadratura y esta influencia puede generar tensión o desánimo, pero también te desafía a crecer y fortalecerte. No te estanques en una actitud negativa, porque desde ahí no podrás avanzar.

ACUARIO: Vivirás momentos excelentes. Tienen un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda mucho para lograr una atmosfera perfecta para resolver todos los temas del amor. Te vas a sentir muy bien y la pasión va a fluir para disfrutar de la vida en pareja. Se activa el amor y te lo mereces. Sigue adelante y disfruta al máximo todo lo que el Universo te brinda. Dios es grande y te permite vivir momentos pletóricos.

PISCIS: Es muy importante mantener el silencio y estar tranquilo con todo tu entorno. El planeta Mercurio, está en tu signo opuesto y esta energía te puede generar muchas complicaciones en el campo de la comunicación. Chequea cómo, te estas relacionando con las demás personas de tu entorno y busca la manera de ser más sutil y menos agresivo, para que mejores tu vida de manera considerable y puedas avanzar fácilmente.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076