Acaba con el olor a pescado: La química tiene la respuesta efectiva

Lo primero que debes saber es que el olor a pescado se debe principalmente a unas aminas, en especial la trimetilamina. Estos compuestos son bases, por lo que pueden ser neutralizados por ácidos. Entérate qué productos te sirven para desodorizar tu casa.

3 productos que eliminan el olor a pescado

Conoce el poder del vinagre, el limón y el bicarbonato. Son productos económicos y fáciles de conseguir que te ayudarán a neutralizar y aromatizar la casa.

Vinagre blanco

Pon a hervir en una olla pequeña dos tazas de agua con una taza de vinagre blanco. Una vez el agua llegue al punto de ebullición, deja la mezcla a fuego medio por 15 minutos para que los vapores se extiendan por toda la casa y absorban el hedor.

Una vez fría el agua con vinagre, vierte en una botella con atomizador y rocía en las encimeras, fregadero y áreas de la cocina que desees limpiar. También puedes usar en los utensilios. Sus propiedades antimicrobianas, te ayudarán a desinfectar.

Bicarbonato de sodio

Espolvorea bicarbonato en superficies y utensilios a limpiar. Deja actuar unos minutos y enjuaga con agua. También puedes reforzar la acción con jabón líquido.

El bicarbonato es excelente para absorber olores persistentes, por lo que puedes colocar una pequeña cantidad en un recipiente dentro del refrigerador.

Limón

Frota con limón las superficies que estuvieron en contacto con el pescado (tablas de picar, encimeras, áreas del refri…). ¡Su ácido ayuda a eliminar el olor!

También puedes colocar la mitad de limones con clavos de olor incrustados en las esquinas del refrigerador, para eliminar los olores antes de hacer una limpieza profunda.

Una mezcla de jugo de limón con jabón líquido o simplemente con agua, potenciará la limpieza.

Aromatizadores naturales

Aprovecha la tarea de neutralizar los olores indeseables y aporta un rico aroma que mejore el ambiente de tu hogar con los tips que te dejamos a continuación:

Café. Coloca café molido en un recipiente en varias áreas de la cocina o en el refrigerador. En lo que hayas terminado de cocinar el pescado tuesta unos granos para enmascarar el olor.

Coloca café molido en un recipiente en varias áreas de la cocina o en el refrigerador. En lo que hayas terminado de cocinar el pescado tuesta unos granos para enmascarar el olor. Canela. Hierve 4 a 5 ramas de canela con 4 tazas de agua hasta que el aroma impregne el espacio y contrarreste el olor a pescado.

Sabemos que eliminar el fuerte olor que caracteriza a ciertos alimentos puede ser un desafío, pero seguro que los consejos que te hemos dejado lo lograrán.

