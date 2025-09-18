¿Agotado y poco motivado en el trabajo? Te decimos cómo evitar el Burnout

Suscríbete a nuestros canales

El síndrome de burnout, es un estado de agotamiento físico, mental y emocional crónico. Los síntomas suelen normalizarse pero no deben minimizarse.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce como un fenómeno ocupacional, ya que se desarrolla por condiciones en el ámbito laboral.

Aprende a identificar sus señales, establecer límites claros y construir rutinas de autocuidado que te permitan mantener un equilibrio saludable y prevenir el desgaste físico y mental.

Señales del agotamiento

El primer paso para combatir el burnout es reconocer sus síntomas. Según expertos en salud mental, algunas de las señales más comunes incluyen:

Sentirte cansado la mayor parte del tiempo, sin energía para afrontar la jornada. Desapego y cinismo: Perder el interés y el compromiso con tu trabajo, y desarrollar una actitud negativa hacia tus responsabilidades y compañeros.

Perder el interés y el compromiso con tu trabajo, y desarrollar una actitud negativa hacia tus responsabilidades y compañeros. Reducción del desempeño: Notar una disminución en tu productividad y eficacia, acompañada de dificultades para concentrarte.

El poder de establecer límites

Aprender a delimitar tu espacio personal y profesional es crucial. Para establecer límites saludables y frenar la sobrecarga de trabajo:

Respeta tus horas de entrada y salida. Evita la tentación de revisar correos o atender llamadas de trabajo fuera de tu jornada. Comunica tus necesidades: Expresa de manera asertiva cuándo te sientes abrumado y necesitas delegar o posponer tareas. Un entorno laboral sano debe fomentar la comunicación abierta para prevenir el desgaste.

Expresa de manera asertiva cuándo te sientes abrumado y necesitas delegar o posponer tareas. Un entorno laboral sano debe fomentar la comunicación abierta para prevenir el desgaste. Crea una separación física: Si trabajas desde casa, designa un espacio exclusivo para tus actividades laborales. Al finalizar el día, abandona ese espacio para marcar una transición clara a tu tiempo personal.

Rutinas de autocuidado efectivas

El autocuidado implica un conjunto de hábitos deliberados que nutren tu salud física y mental. El National Institute of Mental Health (NIMH) destaca que incluso pequeñas acciones diarias pueden tener un gran impacto, tales como:

Asegúrate de dormir entre 7 y 8 horas diarias. Un es vital para la recuperación física y mental. Mantener una vida activa: La actividad física regular, como caminar 30 minutos al día, ayuda a reducir los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo.

La actividad física regular, como caminar 30 minutos al día, ayuda a reducir los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. Alimentarte de manera consciente: Una dieta equilibrada proporciona la energía necesaria para afrontar los desafíos diarios.

Una dieta equilibrada proporciona la energía necesaria para afrontar los desafíos diarios. Desconexión digital: Dedica tiempo a actividades que disfrutes y que no involucren pantallas, como leer, escuchar música o pasar tiempo en la naturaleza.

Ignorar las señales de agotamiento laboral puede tener consecuencias graves para tu bienestar general. Por ello, integra prácticas de autocuidado en tu día a día. Lo ideal es estar atento a las señales de desgaste, establecer límites firmes y construir una rutina de autocuidado sólida.

Prevenir el burnout es un acto de responsabilidad contigo mismo: no solo mejorarás tu rendimiento profesional, sino que protegerás tu salud y bienestar.

