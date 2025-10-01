Ahora puedes "viajar al futuro" con tu hígado: nuevo modelo predictivo ayuda en la detección temprana de daño hepático

Suscríbete a nuestros canales

La enfermedad hepática, una afección silenciosa que a menudo no presenta síntomas hasta sus etapas avanzadas, es responsable de miles de muertes anualmente. Sin embargo, un nuevo estudio, realizado por investigadores suecos del Instituto Karolinska, presentó un modelo predictivo que podría identificar el riesgo de daño hepático grave con hasta 10 años de antelación.

Calculadora predictiva

CORE es una calculadora en línea diseñada para ser utilizada en atención primaria. Esta herramienta predictiva tiene como ventaja su simplicidad: solo requiere cinco factores que se miden rutinariamente durante los chequeos de salud: edad, sexo y los niveles de tres enzimas hepáticas comunes (AST, ALT y GGT).

Liderado por el investigador principal Hannes Hagström, el equipo desarrolló el modelo tras analizar datos de más de 480,000 personas con un seguimiento de 30 años.

Los resultados fueron prometedores, con una precisión del 88% al predecir si un individuo desarrollaría una enfermedad hepática grave, como cirrosis o cáncer de hígado.

Esta capacidad predictiva temprana es crucial, ya que permite la intervención precoz con tratamientos farmacológicos y cambios en el estilo de vida, que pueden prolongar la vida y prevenir la progresión a cirrosis (cicatrización irreversible) o cáncer.

Según los investigadores, CORE demostró ser más eficaz que el método actual (FIB-4) para evaluar el riesgo en la población general.

Aunque se necesita más investigación en grupos de alto riesgo (como personas con diabetes tipo 2 u obesidad), el modelo CORE representa un avance significativo para identificar señales de advertencia ocultas en una enfermedad hepática.

