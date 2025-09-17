Combate los gases estomacales con esta fruta rica en bromelina: facilita la digestión y evita momentos vergonzosos

Suscríbete a nuestros canales

No masticar los alimentos despacio es una de las causas más comunes por las cuales el sistema digestivo no funciona correctamente, ya que, se acumulan los gases en la zona debido a que la persona traga mucho aire al momento de masticar y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el consumo de suplementos ricos en fibra también puede desencadenar la aparición de gases, puesto que, se fermenta.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir los gases estomacales, pero también hay alternativas alimenticias que contribuyen a lograrlo.

Según la información publicada por Medicover hospitals, la piña es una fruta rica en bromelina, una enzima que facilita la digestión, al tiempo que también contribuye a desintoxicar el organismo, lo cual tiene efecto adelgazante.

¿Cómo debes consumir la piña?

Lo más recomendable es que la persona consuma mínimo 70 gramos de piña al día, preferiblemente durante el desayuno para que el organismo absorba todas las propiedades de la referida fruta.

Cabe destacar, que si la persona tiene gases constantemente lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el sistema digestivo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

