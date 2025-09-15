Conoce cuál es la fruta rica en hierro y vitamina C que aumenta la hemoglobina: esta es la cantidad que debes consumir al día

Suscríbete a nuestros canales

La falta de hierro es una de las causas más comunes por las cuales la persona se le baja el nivel de hemoglobina, ya que, es el mineral que el cuerpo necesita para mantener los glóbulos rojos en el nivel adecuado, con la finalidad de prevenir la anemia.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, las úlceras estomacales también generan descenso en el nivel de glóbulos rojos, debido al sangrado excesivo que causa y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo general.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para elevar el nivel de hemoglobina, pero también hay alternativas alimenticias que contribuyen a lograr el referido objetivo.

Según la información publicada por Medicover hospitals, la manzana roja es ideal para subir la hemoglobina, dado que, es una fuente de hierro y vitamina C, al tiempo que también contribuye a fortalecer el funcionamiento del sistema digestivo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas manzanas debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos manzanas al día, preferiblemente durante la mañana por tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el descontrol en el nivel de hemoglobina es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico

En definitiva, para mantener la hemoglobina en el nivel ideal la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico una vez al año.

Foto cortesía de: freepik

