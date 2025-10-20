Deja a un lado los gases estomacales con este efectivo y milagroso remedio casero: solo necesitas dos ingredientes que siempre tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

El estreñimiento es una de las causas más comunes por la cual aparecen los gases estomacales, debido a que el sistema digestivo ralentiza su función y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, las intolerancias alimenticias también causan gases estomacales constantemente.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir los gases estomacales, pero también hay alternativas caseras que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de jengibre y limón la cual contiene propiedades antinflamatorias que actúan directamente en el sistema digestivo.

¿Cómo debes ingerir la infusión natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de jengibre y limón en ayuna durante dos días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema estomacal.

Cabe destacar, que si los gases son constantes la persona debe asistir a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para optimizar el funcionamiento de sistema digestivo la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

