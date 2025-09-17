Despídete de los dolores articulares: así puedes preparar en casa un ungüento a base de árnica a muy bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

El sobrepeso es una de las causas más comunes por las cuales las articulaciones se debilitan, ya que, se presionan entre si y el desgaste del cartílago es mayor, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, la artritis es otra de las causas más comunes por la cual las articulaciones, debido a que la enfermedad al no ser controlada a tiempo tiende a deteriorar los huesos en su totalidad.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor articular, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada por Cleveland clinic, el árnica es una planta rica en propiedades antinflamatorias, las cuales actúan directamente en la zona afectada y aun más al ser combinado con canela, jengibre y aceite de coco, todos los ingredientes contienen propiedades medicinales que potencian la acción del árnica.

Paso a paso para preparar el ungüento

Ingredientes

2 hojas de árnica.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de jengibre.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Tritura las hojas de árnica y viértalas en un recipiente. Agrega el aceite de coco al recipiente y mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la canela y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Agrega el jengibre y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el ungüento?

Lo más recomendable es que la persona aplique el ungüento una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 25 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso con una toalla humedad.

Cabe destacar, que si el dolor en las articulaciones es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener las articulaciones en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, por ejemplo, una rutina de ejercicios.

