Despídete del estreñimiento: así puedes preparar un efectivo remedio casero a base de aloe vera

La falta de fibra es una de las causas más comunes por la cual aparece el estreñimiento, ya que, se dificulta el movimiento de las heces, por ende, se inflama el sistema digestivo y de no ser tratado a tiempo puede generar consecuencias negativas en la zona abdominal.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, la retención de líquidos también genera estreñimiento, dado que, las heces se endurecen.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos médicos para combatir el estreñimiento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aloe vera.

¿Por qué el aloe vera combate el estreñimiento?

El látex que contiene el aloe vera actúa como laxante, por ello, combate el estreñimiento, según la información divulgada por Mayo clinic.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar el remedio casero de aloe vera?

Ingredientes

1 cucharada de gel de aloe vera.

1 cucharada de avena en hojuelas.

3 cucharadas de agua tibia.

Preparación

Mezcla el gel de aloe vera con la avena en hojuelas hasta que ambos ingredientes se integren en su totalidad. Agrega el agua tibia a la mezcla y une todos los ingredientes hasta obtener el líquido semi espeso. Vierte el remedio en un recipiente de vidrio y consérvalo en la nevera.

Así debes consumir el remedio natural

Lo más recomendable es que la persona beba una taza pequeña del remedio a base de aloe vera en ayuna, posteriormente, deberá notar el resultado deseado.

Cabe destacar, que si el estreñimiento es severo lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el estreñimiento la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y establecer una rutina alimenticia rica en fibra es uno de los más importantes.

Foto cortesía de: freepik

