Día Mundial del Ictus: la Clínica Universidad de Navarra revela los síntomas que te permitirá saber si estás cerca de sufrirlo

Ictus, enfermedad que conmemoramos cada 29 de octubre por celebrarse su día mundial. Este padecimiento afecta cada año a miles de personas en todo el mundo, siendo las mujeres de edad avanzada las más afectadas. Teniendo en cuenta que afectará a una de cada seis personas a lo largo de su vida.

También conocida como infarto cerebral o embolia, ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula.

Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y glucosa, que necesita. La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos.

Las causas del ictus pueden ser la edad avanzada, herencia, sexo (aunque el porcentaje es mayor en mujeres), herencia familiar o raza y presión sanguínea elevada. También, fumar, padecer de diabetes mellitus, sufrir de la arteria carótida, enfermedades cardíacas, consumir alcohol en exceso, conteo de glóbulos rojos altos, entre otras.

Síntomas

El ictus es de rápido y contundente desarrollo, y según sea el área del cerebro afectado, los síntomas pueden variar.

Si afecta la región izquierda del cerebro, se verá comprometido el lado derecho del cuerpo (con el lado izquierdo de la cara). Presentando como síntomas parálisis del lado derecho del cuerpo, problemas del habla o del lenguaje, estilo de comportamiento cauto, enlentecido y pérdida de memoria.

Por otro lado, si el Ictus afecta el hemisferio derecho del cerebro, será el lado izquierdo del cuerpo la que se verá afectada. Con síntomas como parálisis del lado izquierdo del cuerpo, problemas en la visión, comportamiento inquisitivo, acelerado y pérdida de memoria.

Foto: Freepik

¿Cómo saber si estamos próximos a padecer Ictus?

Según la Clínica Universidad de Navarra, predecir una enfermedad cerebrovascular es muy difícil, pero se pueden ver algunos indicios y cabe la posibilidad de que el paciente vaya a sufrir un ictus.

Estos son: cuando vemos asimetría facial, que se distingue cuando la persona sonríe y ambos lados de la cara no se mueven de forma simétrica. La fuerza en los brazos no es la misma, y se puede comprobar cuando se le indica al paciente que estire ambos brazos por 10 segundos. Uno de ellos no se mueve o cae respecto al otro; y el arrastre de las palabras al hablar.

Prevención

La mejor manera de prevenir una enfermedad cerebrovascular es conociendo los factores de riesgo, ya que si estos se controlan se podrían evitar el 80% de los ictus.

¿Qué debemos hacer?, pues para comenzar, debemos comer sano y mantener una dieta equilibrada, como la dieta mediterránea, que es baja en ácidos grasos saturados y rica en sustancias antioxidantes.

Mantenernos activos haciendo ejercicios es muy importante, ya que mantendrá alejadas diferentes enfermedades como la diabetes y la obesidad.

No fumar ni beber alcohol. La nicotina origina placas de colesterol en las arterias, obstruyéndolas, mientras que el consumo excesivo de alcohol puede generar hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Y por último, controlar el estrés crónico, que aunque no parezca, puede ser causante del ictus y muchas otras enfermedades.

