Tener acné en el rostro, los brazos, el pecho y la espalda es bastante común sobre todo durante la adolescencia debido a los cambios hormonales que suelen presentarse en la pubertad.

Sin embargo, no es exclusivo, cualquier persona incluso bebés, niños y adultos pueden padecer de este trastorno de la piel.

¿La razón? Los expertos señalan que esto ocurre debido a fluctuaciones hormonales relacionadas con el embarazo, el ciclo menstrual o la menopausia, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué es el acné?

Es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas, explican los expertos de la Clínica Mayo.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el acné como una enfermedad inflamatoria crónica de alta prevalencia mundial, la cual afecta a una gran parte de la población, incluidas las mujeres con la menopausia.

¿Se puede sufrir de acné durante la menopausia?

La respuesta es sí, pues este trastorno es causado principalmente por las fluctuaciones hormonales. En tal sentido, la disminución de estrógeno y el aumento relativo de andrógenos incrementan la producción de sebo y obstruyen los poros, desencadenando brotes de acné inesperados.

Esta condición es cada vez más común en la adultez gracias a factores como el desequilibrio hormonal, el estrés, o el uso de cosméticos inadecuados.

Cabe acotar que, generalmente el acné durante la menopausia se debe principalmente a los cambios hormonales y siempre tienen una zona myr característica que es el mentón, comparte Jerónimo Ors, farmacéutico y director de Cosméticos Paquita Ors para Hola.

Allí es donde habitualmente empieza el problema y también suele ser la última zona en curarse cuando está en periodo de desaparición. “Una posible señal de alarma es que, al llegar al periodo menopáusico, nos empiecen a aparecer comedones con cabeza blanca por debajo de los labios”.

Quienes enfrentan esta etapa deben tener en cuenta que aunque siempre es indispensable consultar con un médico, también se deben empezar cambiando algunos hábitos y rutinas que beneficien la piel.

