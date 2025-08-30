El Dr. Alasdair Scott prende las alarmas sobre una peligrosa enfermedad digestiva sin síntomas: revisa el nivel de hierro en tu sangre

Suscríbete a nuestros canales

La expresión "enfermedad digestiva silenciosa" suele hacer referencia a trastornos del sistema digestivo que avanzan sin causar síntomas notorios hasta que alcanzan un nivel grave. No obstante, estos padecimientos muestran señales que muchas personas no reconocen como causas de alarma.

Entre los signos de alerta más comunes un trastorno digestivo silencioso se encuentran el sangrado, distensión abdominal o hinchazón persistente, estreñimiento, diarrea, acidez estomacal, incontinencia, náuseas o vómitos, dolor abdominal, dificultad para ingerir alimentos y cambios inexplicables en el peso.

Aunque estos síntomas pueden ser leves o esporádicos, su persistencia o recurrencia debe ser motivo de consulta médica.

Foto: Freepik

Alerta médica

La enfermedad celíaca es una condición autoinmune que se desencadena al consumir gluten y que puede pasar inadvertida en muchos casos. El Dr. Alasdair Scott, experto en salud intestinal de Selph, advierte que aproximadamente un tercio de las personas que la padecen desconocen su diagnóstico.

Aunque los síntomas clásicos como diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal, gases, hinchazón y fatiga son bien conocidos, existe un grupo significativo de pacientes que no presenta manifestaciones claras, lo que se denomina celiaquía asintomática.

Según el Dr. Scott, la ausencia de síntomas digestivos no implica que la enfermedad no esté causando daños en el organismo. De hecho, algunas señales sutiles pueden orientar hacia el diagnóstico.

Entre ellas destacan la anemia o niveles bajos de hierro, que suelen reflejarse en piel pálida, cansancio persistente y sensación general de debilidad. Asimismo, la baja densidad ósea es otro indicio relevante, fracturas inesperadas, dolor de espalda relacionado con colapso vertebral o una postura encorvada pueden sugerir que el organismo no está absorbiendo correctamente los nutrientes debido al daño intestinal provocado por el gluten.

Foto: Freepik

Diagnóstico y tratamiento

Este se establece a través de un análisis de sangre que mide los niveles de anticuerpos. Si la prueba resulta negativa y la persona ha consumido gluten previamente, se descarta la enfermedad. En cambio, un resultado positivo con niveles elevados de anticuerpos indica una alta probabilidad de celiaquía.

E Dr. Scott subraya que la única medida eficaz es mantener una dieta estricta sin gluten. Esto implica eliminar alimentos como pan, pasta, pasteles y ciertos tipos de cerveza. Aunque pueda parecer un reto, adoptar este estilo de vida permite la recuperación total del intestino, lo que reduce riesgos a largo plazo y garantiza una vida libre de complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube